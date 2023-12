DIEREN – Samen begonnen Ton van Dolder en Aaltje Campschroer uit Dieren in 1958 aan het avontuur van een huwelijk. Woensdag 20 december waren ze 65 jaar getrouwd. “We hebben het nog altijd gezellig.”

Zo’n 54 jaar woont het echtpaar Van Dolder-Campschroer al in Dieren en sinds een maand is hun thuis in woon-zorgcentrum Beverode. Maar ze zijn al aardig ingeburgerd. Mevrouw Campschroer pakt twee A4’tjes van de vensterbank. Het zijn foto’s van het sinterklaasfeest dat ze onlangs meemaakten. Ja, het was wel een beetje lastig om hun eigen huis in Dieren op te geven, maar mopperen willen ze niet. “We hebben een goed leven gehad. We hebben twee gezonde kinderen gekregen en genieten van kleinkinderen en achterkleinkinderen. Helemaal super dat we dat nog meemaken”, zegt mevrouw Van Dolder. “We moeten er wat van maken”, zegt haar man.

De twee leerden elkaar kennen op een dansavond in Arnhem. Van Dolder herinnert zich hun trouwdag nog wel. “Ja, ze zag er prachtig uit”, antwoordt hij op een vraag van burgemeester Carol Van Eert. Die is op de koffie gekomen ter gelegenheid van het huwelijksjubileum, net als de zoon en dochter van het echtpaar. Van Dolder wijst op de zwart-witte trouwfoto die aan de muur hangt. “We hebben het nog altijd gezellig hè”, zegt zijn vrouw.

Van Dolder blikt terug: “We zijn altijd veel naar het buitenland geweest. We gingen er met de motor op uit en later gingen we ook vaak windsurfen en skiën.” Zijn beroep was instrumentenmaker. Eerst bij de Enka en later bij de Akzo. “Ik moest veel ontwikkelen en heb een goede baan gehad, zonder meer. Instrumentenmaker zijn, was me op het lijf geschreven.” Naast zijn werk was Van Dolder ook scheidsrechter bij de KNVB en later grensrechter bij het betaald voetbal. Dat was zijn passie en daar is hij trots op. Mevrouw Van Dolder was huisvrouw.

Dat ze het al meer dan 65 jaar zo goed met elkaar kunnen vinden, komt onder andere doordat ze dezelfde hobby’s hadden, zegt mevrouw Van Dolder. En ook nu nog houden ze van dezelfde dingen: wandelen, kaarten, tv-kijken en deelnemen aan de activiteiten bij Beverode. “En we hebben een vaste vriendengroep.”

Ze zijn blij met hun plek in Beverode. Vanuit hun appartement op de eerste verdieping kunnen ze helemaal tot aan het Kanaal kijken. “En ze zijn allemaal erg aardig hier, ik kan niet anders zeggen”, zegt mevrouw Van Dolder. Haar man beaamt dat: “Zonder meer.” Het komende jaar hopen ze hun jubileum nog wat uitgebreider te vieren met hun kinderen en (achter)kleinkinderen. Een datum moet nog geprikt worden. Maar vandaag vieren ze toch ook écht een feestje met bokkenpoten bij de koffie, bloemen van de burgemeester én bezoek van de kinderen.

Foto: Linda Stelma