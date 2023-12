4Noppes houdt vakantie

DIEREN – Weggeefwinkel 4Noppes in Dieren is in de laatste week van het jaar en de eerste week van het nieuwe jaar gesloten. Vanaf de tweede week is iedereen welkom om spullen uit te komen zoeken in de winkel aan de Van der Duyn van Maasdamstraat.

Het afgelopen jaar is de weggeefwinkel Dieren open geweest van dinsdag tot en met donderdag van 11.00 tot 14.00 uur en daarnaast op afspraak. In het nieuwe jaar wordt bekeken wanneer de meest geschikte openingstijden zijn, in verband met de beschikbaarheid van de medewerkers.

De inbreng van goed bruikbare spullen wordt voortaan alleen gedaan na overleg vooraf, vanwege de beperkte ruimte en overvloed aan goederen die nog altijd wordt aangeboden.

4noppes.nl

06-44881557