Zo werkt het openbaar vervoer

EERBEEK – Voor iedereen die met het openbaar vervoer wil reizen, maar niet goed weet hoe dat moet, houdt KVG Eerbeek een informatiebijeenkomst. Deze vindt plaats op maandag 20 november van 19.30 tot 21.30 uur in Cultuurhuis Pater Dekker aan Lorentzstraat 20 in Eerbeek. OV-ambassadeurs – ervaren OV-reizigers – helpen vrijwillig leeftijdsgenoten op weg. Zij vertellen over de OV-chipkaart, tarieven en abonnementen, het plannen van een reis en het in- en uitchecken bij diverse vervoerders. Ook verstrekken zij informatiemateriaal en beantwoorden ze vragen. Deelname is kosteloos en aanmelden is niet nodig. Ook niet-leden van de KVG Eerbeek zijn van harte welkom.

Ook is het mogelijk om het reizen met het OV in de praktijk te oefenen. Op maandag 4 december zal er vanuit Eerbeek een reisje worden gemaakt. OV-ambassadeurs leggen uit hoe de kaartautomaat, het inchecken met de OV-chipkaart en het reizen met verschillende vervoerders werkt. Ook wordt er geoefend met het laden van reissaldo en het ophalen van verschillende producten, zoals een keuzedag en meereiskorting. Er wordt op eigen kosten gereisd. “Neem daarom uw geldige OV-chipkaart mee, uw bankpas of koop tijdens de proefreis uw kaartje. Na aanmelding wordt u telefonisch geïnformeerd over het exacte tijdstip en opstapplaats”, aldus de KVG.

Aanmelden kan via ervaarhetov.nl/proefreis of door te bellen met de OV-ambassadeurs: 038-4540130.