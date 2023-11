Vervolg project Aardgasvrije Wijk de Ooi

DOESBURG – Het project Aardgasvrije Wijk de Ooi maakt een doorstart. De subsidie die de gemeente Doesburg oorspronkelijk kreeg voor de ontwikkeling van een warmtenet, wordt nu ingezet om inwoners van de wijk te helpen hun huis aardgasvrij te maken.

De gemeente Doesburg had ambitieuze plannen voor de wijk De Ooi. Het was de bedoeling alle huishoudens aan te sluiten om een warmtenetwerk en ze zo af te koppelen van het aardgas. Er zou gebruik worden gemaakt van water uit de IJssel en toen dat niet bleek te kunnen, werden de mogelijkheden van een collectieve warmtepomp onderzocht. Helaas bleek dit idee te kostbaar en moest het plan worden afgeblazen.

Nu maakt de gemeente Doesburg bekend dat inwoners van De Ooi met een koopwoning op een andere manier gebruik kunnen maken van de subsidie die werd verkregen voor het Programma Aardgasvrije Wijk (PAW) De Ooi. Ze kunnen de subsidie aanvragen voor isolatiemaatregelen of het omzetten of vervangen van verwarming of koken op (aard)gas naar een alternatief. Per woning is maximaal 4500 euro subsidie beschikbaar. In een persoonlijk gesprek krijgen de eigenaars advies en wordt onder andere bekeken welke maatregelen het meeste effect hebben en of een warmtepomp al een optie is.

Een afspraak plannen kan via het Achterhoeks Energieloket van Agem, 0314-820360 of info@energieloketachterhoek.nl. Wie al weet welke maatregelen hij wil treffen aan de woning en offertes heeft aangevraagd, kan via de website van de gemeente Doesburg een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor de subsidie.

Overigens is voor huurwoningen hetzelfde bedrag per woning beschikbaar. Dit loopt via de verhuurder en huurders hoeven hiervoor zelf geen actie te ondernemen.