Verenigingen en bedrijven ontmoeten elkaar op de beursvloer

DOESBURG/RHEDEN – Maandag 20 november is er weer een beursvloer voor verenigingen, stichtingen en andere inwonersinitiatieven in de gemeente Rheden, Doesburg en Rozendaal. Op deze avond is er gelegenheid om laagdrempelig te ‘speeddaten’ en zaken te doen met ondernemers die hun maatschappelijke betrokkenheid tonen.

Op de beursvloer worden verrassende zaken gedaan, allemaal met gesloten beurs. Tussen 18.00 en 19.15 uur worden zoveel mogelijk vragende organisaties in contact gebracht met maatschappelijk betrokken ondernemers. Zo helpt het lokale bedrijfsleven het verenigingsleven. Ondernemers helpen graag met expertise, netwerkwerk, beschikbare materialen en mogelijk andere faciliteiten, zodat organisaties en projecten weer versterkt verder kunnen. Denk bijvoorbeeld aan advies over marketing, energieaanpassingen of op juridisch gebied, hulp bij het opstellen van een vrijwilligersbeleid, administratie of marketingopdrachten, trainingen en coaching op gebied van persoonlijke ontwikkeling, vrijwilligers of werkdruk, maar ook praktische zaken als opslagruimte, verhuisdozen of meubilair.

De Beursvloer wordt georganiseerd vanuit de Doesburg Rhedense Uitdaging en vindt plaats bij Ubbink aan de Verhuellweg 9 in Doesburg. Organisaties en bedrijven kunnen zich aanmelden, liefst onder vermelding van mogelijke vraag en/of aanbod. Dit kan bij Maud van Braam via 06-36324778 of info.doesburgrhedenseuitdaging@gmail.com. Het programma begint om 18.00 uur. Vooraf is er vanaf 17.30 uur een kop soep met een broodje.

Foto: Bas Weetink

