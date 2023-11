Veel bezoekers voor plannen afsluiting paden in Loenense bossen

LOENEN – Natuurmonumenten en Geldersch Landschap & Kasteelen kregen maandagavond 13 november in De Bruisbeek in Loenen, bij de druk bezochte informatieavond over de Recreatiezoneringsplannen, opmerkelijk weinig negatieve geluiden te horen. Door beide organisaties werd met beelden en een duidelijke toelichting verteld wat de nieuwste plannen zijn voor de Loenense bossen. Er staat veel te gebeuren dat van grote invloed is op de recreatie voor de wandelaar, fietser en ruiter. Het publiek kon gematigd instemmen met de beperkingen.

Woordvoerders van de beide natuurorganisaties vertelden welke aanpassingen in deze bossen gaan komen in 2024. Om te zorgen voor een betere balans tussen natuur en recreatie heeft de Provincie Gelderland in 2022 het Recreatiezoneringsplan Veluwe vastgesteld. Men heeft de Veluwse bos- en natuurgebieden ingedeeld in vier categorieën: A. Intensieve recreatie, B. Matig intensieve recreatie, C. Matige recreatie, D. Geen recreatie, jaarrond afgesloten voor publiek.

De Loenermark is voor het grootste gedeelte ingedeeld in C, matige recreatie met grotendeels wandelen en fietsen. Een tweetal grote gebieden is ingedeeld in D en dus jaarrond afgesloten. Slechts twee plekken, de natuurtrimbaan en schaapskooi, zijn ingedeeld in categorie B, matig intensieve recreatie. Dit is nog geen 5 procent van het totale gebied. De rest van het gebied is bijna volledig voor de natuur bestemd.

Vogels

Met getallen en beelden werd aan de bezoekers duidelijk gemaakt dat er op korte termijn maatregelen nodig zijn. Van de zeven vogelsoorten die in de Loenermark verblijven, zijn er een paar die gevaar lopen te verdwijnen. Geldersch Landschap wil meer rust in het gebied, waardoor de vogels meer tot broeden overgaan. Daarom wordt een aantal wegen en paden afgesloten. Sommige gebieden zijn dan niet meer toegankelijk. Vooral paden langs de bosranden met een fraaie uitkijk over de heidevelden gaan dicht. Bij het bekende vennetje in de Loenermark wordt ook een stuk afgesloten om de ringslang meer te kans te geven om te zonnen. Ook komt op de heuvel in die buurt een kijkscherm, waarachter bezoekers het wild kunnen observeren.

Afsluitingen

MTB’ers krijgen bij de nieuwe maatregelen ook te maken met een aantal afsluitingen en omleidingen. Het merendeel is daar niet zo gelukkig mee, omdat mooie routes wordt afgesneden. Ook de ruiters en aanspanningen gaan veel andere paden berijden.

Wel hadden sommige bezoekers bezwaren tegen het gebruik van de meeste paden voor zowel wandelaars als fietsers. Beide groepen ergeren zich vaak aan elkaar. Geldersch Landschap wil echter geen aparte paden. Er werd ook gevraagd om de brandgangen tussen de verschillende gebieden weer terug te laten komen. Vroeger was dit gebruikelijk in de bossen om de brand effectief te kunnen bestrijden. Deze komen niet weer terug. Men ziet de grote wegen als de Groenendaalseweg en de Droefakkers, de doorgaande weg door het gebied, meer als brandgangen. Bovendien oefent de brandweer regelmatig in het bos om bij een brand snel te kunnen reageren.

De maatregelen, de afsluitingen en omleggingen van de wegen en paden zullen snel worden doorgevoerd. Een paar paden die voorrang moesten krijgen wegens bijzonder dierlijk leven, zijn al afgesloten. Fietsers hebben dit al ondervonden. Geldersch Landschap en Natuurmonumenten willen de werkzaamheden tussen 15 maart en 15 juli 2024 laten uitvoeren

Foto: Gerrit van de Pol