The Savages vieren 60-jarig bestaan

RHEDEN – De muzikanten van de bekende Rhedense band The Savages verzorgden zondagmiddag 15 oktober een bijzonder concert in Ons Huis in Rheden. Met een groot publiek vierden zij het 60-jarig bestaan van de band.

Ze noemden dit optreden ‘Savage Revival’, maar van een wederopstanding is eigenlijk geen sprake. De band is eigenlijk nooit weggeweest. Zanger en slaggitarist Theo Matser, basgitarist Kees Bongers, sologitarist Dick Rexwinkel en slagwerker Jan Jansen richtten in de jaren 60 een gitaarbandje op. Ze noemden zichzelf The Savages, naar één van de eerste grote hits van The Shadows. En ze zijn er nog steeds. In dezelfde samenstelling en met muziek uit die jaren.

Het reünieconcert was dan ook een feest van herkenning. Ten eerste door de muziek, bekende hits van onder andere Buddy Holly, Elvis, Creedence Clearwater Revival, Cliff Richard en The Shadows kwamen voorbij. Maar vooral ook doordat fans aanwezig waren uit niet alleen de wijde omgeving, maar uit alle hoeken van het land. Veel vrienden en bekenden van vroeger zagen elkaar na heel veel jaren weer eens terug. Onder de aanwezigen was ook dorpswethouder Gea Hofstede, die speciaal naar Ons Huis kwam om de bandleden te feliciteren met dit bijzondere jubileum.

Foto: Wil van Zummeren

De vrouwen van de bandleden werden verrast met een mooi boeket voor al die jaren steun aan hun muzikanten