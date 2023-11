Subsidie beschikbaar voor afkoppelen regenwater

GEM. BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst verstrekt subsidies aan inwoners die op hun terrein het regenwater afkoppelen van het riool. Per vierkante meter afgekoppeld oppervlak is er 10 euro beschikbaar.

Schoon regenwater dat op het dak of terras valt, komt vaak via de regenpijp in het riool terecht. Dat is zonde. Dat regenwater mengt zich in het riool met vuil water, waardoor het gereinigd moet worden. Ook krijgen Nederland steeds vaker te maken met hevige regenbuien en hitte. Dit zorgt voor watertekort of wateroverlast, soms met vervelende gevolgen. Denk aan ondergelopen kelders, vervuiling van de omgeving door rioolwater en straten die blank staan. Of verdorde planten in je tuin als het lang droog is.

Door regenwater de tuin in te laten lopen, wordt de kans op wateroverlast of juist verdroging van de grond van de tuin verkleind. Het schone regenwater vult het grondwater in de tuin aan en zo wordt meteen voorkomen dat het riool overstroomt. Ook andere verharde oppervlakken, zoals de oprit, kunnen worden afgekoppeld. De gemeente koppelt veel verharding af van het roool, maar omdat meer dan de helft van alle verharding particulier bezit is, vraagt ze de hulp van inwoners. Een simpele manier om regenwater direct de tuin in te leiden is de regenpijp boven de grond af te zagen. Op bronckhorst.nl/afkoppelen is meer informatie over andere afkoppelmanieren te vinden, bijvoorbeeld om het water ondergrond in de bodem te infiltreren.

De gemeente Bronckhorst geeft 10 euro subsidie per vierkante meter afgekoppeld verhard oppervlak, voor een oppervlak tot 1000 vierkante meters. Is het af te koppelen terrein groter, dan vergoedt de gemeente vanaf 1000 vierkante meter de werkelijke kosten met een maximum van 10 vierkante meters afgekoppeld verhard oppervlak. Er is een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

bronckhorst.nl/afkoppelen