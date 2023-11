Stien en Tinus Hermans 60 jaar getrouwd

DOESBURG – Op woensdag 15 november waren de heer Tinus en mevrouw Stien Hermans 60 jaar getrouwd. Bij zo’n huwelijksjubileum komt burgemeester Loes van der Meijs altijd op bezoek om het paar te feliciteren. Zij nam een mooie ets en bos bloemen mee, maar ook een kopie van de trouwakte. De cadeaus werden dankbaar aanvaard.

Velen zullen zich Tinus Hermans wel herinneren. Hij is geboren en getogen in Doesburg en heeft lang op de Stadswerf gewerkt. Aansluitend was hij nog 16 jaar bode op het gemeentehuis. Ter ontspanning zong hij gezongen bij het Regio Mannenkoor en het shantykoor. Tinus houdt van biljarten en doet dat ook nu nog erg graag.

Stien zal ook bij menigeen bekend zijn. Ook zij komt uit de stad en heeft heel erg lang bij het UWV vrijwilligerswerk gedaan. Ze is daar maar liefst 21 jaar voorzitter geweest. Toen zat dat nog in de Bonte Os in de Ooipoortstraat. Voor haar trouwen had ze een atelier, maar ze ging later schoonmaken op het stadhuis.

Ze hebben altijd in Doesburg gewoond en zijn ook hier getrouwd. Het echtpaar heeft twee kinderen. Na enkele keren binnen Doesburg verhuisd te zijn, wonen ze nu al 14 jaar in het Ravelijn met heel veel plezier. Op 15 november hebben ze al een klein feestje gehouden in het Ravelijn voor de bewoners en in het weekend werd er nog een feestje met de familie gevierd.

Foto: Hanny ten Dolle