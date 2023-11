Steeds vaker weer scharrelvarkens te zien

LOENEN – Het is een beeld uit tijden van weleer: varkens die lekker los in de modder rollen. Toch is dit steeds vaker weer te zien, bijvoorbeeld op boerderij de Groote Modderkolk in Loenen.

Vroeger hadden veel huishoudens een paar varkens in een hok. Men kon de dieren grotendeels voeren met gewassen van het land, want bijna iedereen had wel een flink stuk grond bij de woning waarop granen en aardappels werden verbouwd. De varkens hadden het prima bij hun eigenaren. Een ruim hok met stro en een grote uitloop. Hier konden de dieren lekker wroeten in de grond, op zoek naar wormen, kevers of wortels. De dieren groeiden prima. Vaak werd een van de twee slachtrijpe varkens gebruikt voor eigen huishouding. De anderen werden verkocht aan de slager of ging naar de GOS, Zendijk, Linthorst of andere vleesfabriek. Dat leverde in de moeilijke tijden (met vaak grote gezinnen) een welkome aanvulling op van de huishoudpot.

Omdat de aanschaf van varkens in die tijd een flinke investering was, had men in sommige dorpen, zoals in Loenen, een onderling varkensfonds opgericht. Voor een paar centen per maand konden de varkens worden verzekerd. Als een dier dood ging kreeg men naar gewicht een bedrag uitgekeerd.

Het lijkt een trend van de laatste jaren dat er weer veel van vroeger terug te zien is. Bijvoorbeeld op de boerderij en in de moestuin. Oude groentesoorten en gewassen komen weer terug, maar ook de scharreldieren. In deze streek zijn ook weer, zoals vroeger, lekker wroetende varkens bezig te zien.

Op de De Groote Modderkolk in Loenen wordt door de Zorgboerderij in samenwerking met Herenboeren ook een aantal dieren gehouden. Koeien, kalveren en kippen, maar ook varkens. Twee varkens scharrelen naar hartenlust op een stuk grond naast de moestuin. De varkens kunnen schuilen en slapen in een nachthok dat speciaal voor hen is opgezet. Ze wroeten de hele dag, maar weten precies dat ze uit de buurt van de brandnetels moeten blijven. De dieren blijven nieuwsgierig en komen graag kijken als er weer voorbijgangers even stil staan aan de Vrijenbergweg om de varkens bezig te zien.

Foto: Martien Kobussen