Sonom ontvangt schilderij Jolink voor veiling voor goed doel

HUMMELO – De Hummelose stichting Sonom kreeg onlangs een groot olieverfschilderij om te veilen voor de goede doelen waar de stichting zich voor inzet. Op het schilderij is Normaal-voorman Bennie Jolink afgebeeld met een gitaar.

Oldenzaler Rob Leijdekkers had het schilderij in zijn bezit en is de gulle schenker. Hij is al lange tijd fervent aanhanger van Normaal en verzamelt alles wat met de band en voorman Jolink te maken heeft. Zo kwam hij ook in het bezit van de gitaar waar Jolink vroeger op speelde. Hij gaf Mariët Wichers Schreur uit Raalte de opdracht om het schilderij te maken. Dat deed ze aan de hand van een foto waarvoor Bennie Jolink in september poseerde tijdens de Høkersdag van Anhangerschap Normaal.

Leijdekkers en Wichers Schreur overhandigden het schilderij tijdens een bestuursbijeenkomst aan voorzitter Jos Jansen van de Stichting Ondersteuning Neurologisch Onderwijs Malawi (Sonom). Jolink toonde zich onder de indruk van het resultaat. “Maar je had wel een ander blouseje aan kunnen trekken, die kleurige friebeltjes was veel werk”, lachte de kunstenares.

Wichers Schreur maakte eerder al een schilderij van één bij anderhalve meter van Jolink in actie op het podium. Dat bracht toen bij een veiling voor Sonom tijdens het Høkersweekeinde van Anhangerschap Normaal 2.750 euro op.

Sonom is in 2018 opgericht toen het College of Medicin van de University of Malawi de hulp inriep van de Hummelose neuroloog Chuck van de Vlasakker, bij de opleiding van artsen. Sonom steunt de missie Malawi van Chuck, die ook raadsman van de stichting is. Doelstellingen zijn dat er geen cent aan de strijkstok blijft hangen en dat de hulp is gericht op zelfredzaamheid met als einddoel dat Sonom overbodig wordt.

Jolink is medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Ondersteuning Neurologisch Onderwijs Malawi (Sonom). In het straatarme Afrikaanse land is kennis van neurologie bij artsen van groot belang. Ondervoeding is bij kinderen een van de oorzaken van neurologische aandoeningen.

sonom.nl

jetart.nl

Mariët Wichers Schreur, Bennie Jolink en Rob Leijdekkers bij het schilderij dat Sonom mag veilen om met de opbrengst neurologie-onderwijs in Malawi te steunen.