Scouting Pegasus jaagt op vossen

VELP – Scouting Pegasus in Velp deed onlangs mee aan de Jota-Joti. Van 19 tot 21 oktober waren zij druk met communicatie via amateurradio en internet. Het thema was dit jaar ‘Pirates of the Caribbean’.

Jota-Joti staat voor ‘Jamboree on the air’ en ‘Jamboree on the internet’. Tijdens dit evenement maken scouts uit heel Gelderland kennis met elkaar via de vele vormen van communicatie die er bestaan. Voorbeelden zijn Facebook, WhatsApp en chat, maar ook morsecode en amateurradio.

Tijdesn de Jota-Joti jagen de deelnemende scoutinggroepen op vossenteams, die zich door Gelderland verplaatsen. De locatie van de vossen wordt via hints bekend gemaakt via de spelsite. Het is aan de deelnemende scoutinggroepen om deze hints te ontcijferen en zo informatie te krijgen over de locatie en looproute van de vossenteams. Naast het oplossen van hints en het jagen op de vossenteams krijgen de deelnemende scoutinggroepen creatieve opdrachten om uit te voeren. Geslaagde hints en het insturen van de creatieve opdrachten leveren punten op. De scoutinggroep die na 26 uur de meeste punten heeft, wint deze Joti-hunt.

De winnaar van dit jaar is Scouting DBR uit Arnhem. Scouting Pegasus uit Velp heeft de 61e plaats behaald van de 71 deelnemende groepen. Best een goede plek voor een kleine groep.

Scouting Pegasus is in 2020 opgericht en biedt sindsdien een leuke vrijetijdsbesteding aan kinderen in en rond Velp. Kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar kunnen wekelijks, in verschillende leeftijdsgroepen, meedoen aan het scoutingspel bij het clubhuis Odeon op De Beemd 1 in Velp. De Scoutinggroep is onderdeel van Scouting Nederland.

scoutingpegasus.nl

Scouting Pegasus in actie met een creatieve opdracht