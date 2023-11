Schonen van de vijvers in Lonapark een grote klus

LOENEN – De firma Van Mourik uit Beekbergen is met grote machines bezig de vijvers in het Lonapark in Loenen op te schonen. Door de boomrijke omgeving waait er iedere herfst weer een flinke hoeveelheid bladeren in het water. Doordat het al enige jaren geleden is dat de vijvers zijn geschoond, is er een flinke laag slip (bagger) in de twee vijvers gekomen.

Er wordt hard gewerkt om de grote massa slip te verwijderen, de klus moet in ongeveer twee weken geklaard zijn. De mannen halen ongeveer vijftien wagens vol bagger uit iedere vijver. De mannen hebben de pech dat juist nu de waterstand van de vijvers hoog is, het water moet met pompen worden weggehaald. De drie vijvers van het Lonapark worden echter gevoed door welbronnen in de hoek Horstweg/Hoofdweg. Die bronnen werken nu volop. Getracht wordt om met zandzakken het water in te dammen, om verdere toevoer te voorkomen. De mannen letten ook op de vissen die blijkbaar nog in de vijvers leven. Zij worden opgevangen en elders weer uitgezet.

Dit extra werk had voorkomen kunnen worden door enkele maanden eerder aan dit karwei te beginnen. De waterstand in beide vijvers stond in de afgelopen zomermaanden erg laag. Helaas was dat niet mogelijk.

De drie vijvers in het Lonapark zijn door de eigenaar van Kasteel Ter Horst rond 1890 aangelegd om de omgeving een landelijk en parkachtig aanzien te geven en om watertoevoer te krijgen voor de grachten om het kasteel. De drie vijvers kregen een overloop van de hoogste naar de laagste vijver. De twee hoogste vijvers en het Lonapark (Het Eiland) zijn door de papierfabrikanten bij de grote verkoop van het kasteel met de talrijke bezittingen in het dorp aangekocht en het onderhoud en beheer zijn overgedragen aan de gemeente Apeldoorn. De laagste vijver bleef in eigendom van de kasteelheer en wordt gebruikt voor het ‘uitwateren’ van boomstammen. Lange tijd liggen de bomen hier in het water, om daarna gezaagd te worden in de houtzagerij bij het kasteel.

De twee hoogste vijvers zijn een sieraad voor het dorp. Wandelaars komen graag in het Lonapark. Helaas werd het park de laatste jaren ontsierd door de vervuilde vijvers. De Dorpsraad Loenen Zonnedorp heeft bij de gemeente Apeldoorn vele malen aangedrongen op het schonen van de vijvers. Telkens had de gemeente hiervoor geen budget, tot dit jaar.

