Opnieuw tegenslag voor bouwers nieuwe uitkijktoren Loenermark

LOENEN – Het zag er even naar uit dat het bestuur van de Stichting De Loenense Bossen eindelijk de handen uit de mouwen kon steken met de verdere voorbereidingen van de nieuwe uitkijktoren in de Loenermark. Maar wederom moet het bestuur enige tijd geduld hebben. De grootste hobbel leek de bouwvergunning, maar die heeft gemeente Apeldoorn verleend, nadat de stichting aan een reeks van voorwaarden had voldaan. Niks leek meer in de weg te staan voor de bouw van de toren, maar tot grote teleurstelling van voorzitter Gerrit van de Sprenge moet de start weer even worden uitgesteld door drie bezwaarmakers tegen de bouw.

Het bestuur en vele vrijwilligers zijn al een aantal jaren bezig om geld te verdienen voor de toren. Omdat op deze plek in het verleden ook een toren heeft gestaan, had men geen vermoeden dat dat dit zoveel bezwaren op zou leveren. Een reeks van onderzoeken is gedaan om te zien of de recreatie veel nadelige effecten zou hebben op de natuur. De uitslagen van deze onderzoeken waren positief en de gemeente kon de bouwvergunning verlenen. Er kon echter nog wel bezwaar worden gemaakt. Het bestuur had goede hoop dat er nu eindelijk schot zou komen in de bouw.

Een drietal natuurliefhebbers wil per se geen uitkijktoren op deze plek. Zij verzetten zich met hand en tand tegen de toren. Omdat het gebied al jaren is aangemerkt als Natura 2000-gebied, willen de bezwaarmakers hier geen bezoekers. Volgens hen verstoort de recreatie het wild, zoals de dassen die hier een burcht hebben. Ook is er een kolonie hazelwormen te vinden.

Van de Sprenge is ernstig teleurgesteld, maar wil niet eerder beginnen dan dat de vergunning is verleend. Door de nieuwe protesten is de bouw weer een flinke tijd uitgesteld. De kosten stijgen enorm. Een fikse domper voor de velen die zich inzetten om gelden bijeen te krijgen, zoals een groep vrouwen die deze zomer iedere zondag paraat was met de koffiekar bij die schaapskooi. Ook de oliebollenactie is veel werk, maar levert een mooi bedrag op voor de uitkijktoren. De mannen en vrouwen van de Stichting Vrienden van de Loenense bossen geven niet op en blijven alles op alles zetten om de fraaie nieuwe toren gerealiseerd te krijgen.

Deze tweede uitkijktoren is er niet meer, een nieuwe laat opnieuw op zich wachten