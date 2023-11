Ook Rheden kiest voor PVV in Tweede Kamer

GEM. RHEDEN – Kiezers in de gemeente Rheden hebben bij de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 22 november massaal gekozen voor de PVV. Maar liefst 5942 inwoners (21,49 procent) stemden op de partij van Geert Wilders. Dat is bijna het dubbele ten opzichte van de vorige verkiezingen in maart 2021.

Tweede partij werd GroenLinks/PvdA, dat in de gemeente Rheden kon rekenen op 5597 stemmen. Dat zijn er 1767 meer dan de beide partijen samen behaalden in 2021. VVD, voorheen de grootste in Rheden, eindigt op de derde plek met 4019 stemmen, bijna 1800 minder dan bij de vorige verkiezingen. Dat is 14,54 procent ten opzichte van 21,06 procent. Ook in de gemeente Rheden weet nieuwkomer Nieuw Sociaal Contract (NSC) een flink aantal stemmen te behalen. De partij van Pieter Omtzigt kon rekenen op 3446 stemmen. Dat is 12,46 procent. Dat maakt NSC de vierde grootste in Rheden. Ook BBB ging er flink op vooruit, van 115 naar 920 stemmen.

Grote verliezer in de gemeente Rheden is het CDA, dat van 2352 stemmen terugviel naar 949. Dat maakt deze partij de zevende in de gemeente Rheden. Ook de SP is aanzienlijk minder populair en ging van 2133 naar 1061 stemmen en op Forum voor Democratie werd 588 keer gestemd, bijna de helft van drie jaar geleden. ChristenUnie ging van 787 naar 455 stemmen, net iets minder dan Volt, die er 479 kreeg. Voor Denk waren er 370 stemmen.