Nieuwe wethouder Bart Elbers zoekt de ‘doeners’ van Doesburg

DOESBURG – Bart Elbers, de kersverse VVD-wethouder in Doesburg, zit vol energie en ambitie. Als opvolger van Rob Gossink, die zijn functie begin oktober neerlegde, gaat hij vol gas aan de slag in het sociaal domein. “Ik wil zo snel mogelijk Doesburg en vooral haar inwoners leren kennen. Deze termijn duurt nog 2,5 jaar, dus ik heb haast”, zegt hij met een lach.

Bart Elbers (49) is van huis uit verkeerskundige en zegde zijn baan bij bouwbedrijf Heijmans op om in Doesburg aan de slag te gaan. Hij woont in Leuvenheim en was in de gemeente Brummen raadslid en van 2010 tot 2014 wethouder voor de VVD, met onder andere financiën in zijn portefeuille. “Ik had me al verheugd op een nieuwe termijn als wethouder, waarin ik in het sociaal domein aan de slag zou gaan, maar helaas kwam mijn partij toen niet terug in het college.”

Elbers werd in 2015 gekozen tot lid van Provinciale Staten, maar moest de functie neerleggen omdat die niet te combineren was met zijn werk bij Heijmans, waar hij inmiddels was begonnen. “Toch wilde ik graag de politiek weer in,” zegt Elbers. “Ik had een enorm leuke baan bij Heijmans, maar het werk als wethouder vond ik toch het allerleukst. Dus toen deze uitdaging langs kwam, zeker in combinatie met het portefeuille sociaal domein, kon ik niet anders dan toehappen.”

Doeners

In de raadsvergadering van 26 oktober werd Elbers officieel beëdigd en sindsdien is hij vol gas aan het werk op het stadhuis, maar ook juist daarbuiten. “Ik ken Doesburg als toerist, nu is het tijd om de andere kan van de stad te ontdekken.” Dat ontdekken doet Elbers het liefst op straat. Zo bracht hij in zijn eerste week al een onaangekondigd bezoek aan De Linie. “Ik heb daar de mensen gesproken die het werk doen, beroepsmatig of als vrijwilliger. En die mensen heb ik nodig in mijn werk: de doeners, die me kunnen vertellen wat er in de samenleving speelt en wat er nodig is.”

De wethouder benadrukt dat hij -of de gemeente- de taken binnen het sociaal domein niet alleen kan uitvoeren. “We hebben de inwoners nodig. De mensen, de verenigingen, de ondernemers. Ik wil van hen horen wat er speelt en daarop inhaken. Niet iets op het gemeentekantoor bedenken, maar de mensen die het werk al doen ondersteunen en begeleiden.”

Verbinding

Nog maar net begonnen krijgt Elbers regelmatig de vraag of hij als VVD-er in het sociaal domein wel op de goede plek zit. Dat is zeker zo, zegt hij. “Ik heb een groot sociaal gevoel en dit domein vind ik heel belangrijk én interessant. De taken die vanuit het Rijk op ons afkomen, worden steeds groter. De kosten stijgen alleen maar, bijvoorbeeld door CAO-verhogingen of het feit dat er meer ouderen komen. En dat terwijl de budgetten vanuit het Rijk niet ineens omhoog gaan. Dat betekent dat we goed moeten afwegen wat we doen.” Zo wil Elbers bijvoorbeeld aan de slag met eenzaamheid onder ouderen, het huisvestingsplan voor scholen en de Participatiewet. “Ik vind dat er een goede leerwerkomgeving moet komen om mensen goed te kunnen helpen aan het werk te komen. Hier komt over een aantal maanden al een raadsvoorstel over”, kondigt hij aan.

Ondersteuning van mensen die dat nodig hebben, vindt hij belangrijk. “De gemeente kan niet ieders problemen oplossen. Ik vind dat we mensen moeten begeleiden naar zelfstandigheid, steun bieden en begeleiden naar werk. De gemeente geeft hulp bij een stap in de goede richting, daarna nemen ze regie over hun eigen leven.”

Door alle plannen en voornemens van Elbers loopt één rode raad: contact en verbinding met inwoners. “Iedereen is bij me welkom voor een kop koffie, maar liever nog ga ik naar de mensen toe. En dan het liefst naar degenen die zelf minder contact leggen met de gemeente, de stille krachten binnen onze samenleving. Om dan vervolgens sámen aan de slag te gaan.”