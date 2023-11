Natuurlijke speelplaats in Spankeren is een plek voor iedereen

SPANKEREN – Aan de van Rensselaerweg in Spankeren is zaterdagochtend 18 november een nieuwe natuurspeelplaats geopend. Een plek om te klimmen, klauteren, verstoppen en bovenal elkaar te ontmoeten. Een werkgroep met bewoners uit Spankeren zette zich in om deze bijzondere plek te realiseren.

Twee jaar geleden werden de prille plannen voor een speeltuin gesmeed. Spankeren was aangewezen als zoekgebied voor het speelbeleid en dat was voor Sjoukje van de Belangenvereniging Spankeren een reden om eens te informeren bij de gemeente. “Het verbaasde ons eigenlijk dat er zo veel groen is hier, maar weinig echte plekken om te spelen”, vertelt Sjoukje .Met Jan Kip van de gemeente Rheden werd een samenwerking opgezet. Er werd gezocht naar een locatie voor een natuurspeelplaats die gevonden werd aan de van Rensselaerweg langs het Kanaal. Op een verjaardag kwamen de plannen ter sprake en werden Mirella en Marike ook enthousiast gemaakt. Samen besloten ze een werkgroep op te zetten. Buurtbewoner Marian sloot zich ook bij de werkgroep aan om als directe buur van de speeltuin mee te praten over de plannen in haar ‘achtertuin’. Later sloot ook Tim zich nog aan bij de dames.

Ontmoetingsplaats

Het doel van de werkgroep was om niet alleen een plek te maken waar kinderen konden spelen. Het moest een ontmoetingsplaats worden voor jong en oud. Een plek waar de kinderen zich kunnen uitleven, mensen kunnen samenkomen. Maar vooral een plek waar de natuurbeleving centraal staat. “Kinderen kunnen hier ervaren dat je noten niet alleen in de supermarkt koopt, maar dat ze aan bomen groeien die ze vervolgens kunnen plukken”, aldus Mirella. Ook vond de werkgroep het belangrijk dat de speeltuin ook goed begaanbaar is voor mensen in een rolstoel en met kinderwagens.

Puzzelen

De werkgroep ging naar de school in Spankeren om bij de kinderen zelf te peilen waar zij behoeft aan hadden. “We vroegen de kinderen van groep 3 tot en met 8 waar zij blij van worden en lieten ze puzzelen met verschillende opties. We lieten ze ook echt samen keuzes maken. De wensen van de kinderen waren duidelijk: ze willen klimmen, verstoppen en een boomhut.”

Met een plan op papier werd er bij verschillende bedrijven gepeild wat de mogelijkheden waren. “Vier bureaus maakten een ontwerp en we kozen voor degene die het beste paste bij de ideeën van de werkgroep”, vertelt Sjoukje. Uiteindelijk vonden ze een partij die precies kon maken wat de werkgroep voor ogen had. “Geen felle kleuren, maar mooi en robuust hout”, vult Mirella aan. Naast de speeltoestellen werd een uitgebreid plan gemaakt voor de overige invulling van het terrein. Er was een wens voor een jeu de boulesbaan, een ligschommel die ook toegankelijk is voor mensen in een rolstoel en verschillende picknickbankjes.

Flora en fauna

Om de natuurbeleving zo optimaal mogelijk vorm te geven, werd in samenwerking met de gemeente een uitgebreid plan opgesteld. Jan Kip van de gemeente Rheden is de projectleider. Hij vertelt hoe de speeltuin alle ruimte geeft aan flora en fauna: “Je ziet er nu nog niks van, naar hierachter hebben we een zadenmengsel gezaaid dat als het in bloei staat insecten moet trekken. We hebben verschillende bomen geplant waaronder ook fruitbomen. Bij de speeltuin zelf zijn bomen geplant waar de kinderen in kunnen klimmen. Rond de speeltoestellen wordt het gras laag gehouden, maar daaromheen gaan we het gras lang houden, zodat de kinderen er lekker in kunnen spelen.”

Opening

Nu twee jaar na het begin van de plannen werd de speeltuin daadwerkelijk geopend. Een bijzonder en mooi moment voor de werkgroepleden en andere inwoners van Spankeren, die nu kunnen genieten van de mooie speeltuin. Ondanks het slechte weer bij de opening, waagden er toch wat kinderen zich door de modder om de nieuwe aanwinst uit te proberen. Met de pas aangeplante bomen en het net ingezaaide gras oogt de speelplaats nu nog kaal, maar daar komt ongetwijfeld snel verandering in. “Nu is het aan de natuur om zijn werk te gaan doen.”

Foto’s: Aart van Raalte

Wethouder Paul Hofman van de gemeente Rheden mocht de opening verrichten

De nieuwe natuurspeelplaats oogt nu nog wat kaal en modderig

