Muziek en dans in romaans kerkje te Velp

VELP – In de Oude Jan in Velp is zondag 19 november om 15.30 uur de muziek-dansvoorstelling ‘Dialogue between a dancer and a cellist’ te zien. Muzikanten Detmar Leertouwer en Selim Doğru presenteren met danseres Paola Ghidini een programma met dans op muziek van Bach tot Britten. De voorstelling begint met een Mongoolse melodie van de componist N. Jantsannorov en eindigt met dezelfde melodie, waarop vervolgens wordt gedanst. Daartussen klinkt muziek uit verschillende delen van de wereld.

Danseres Paola Ghidini volgde haar balletopleiding in het Italiaanse Florence en het Franse Cannes. Tijdens haar opleiding nam ze deel aan vele dansworkshops in Italië en in het buitenland en studeerde bij internationale leraren, dansers en choreografen. Als professioneel danser verhuisde ze in 2014 naar Nederland en danste in diverse projecten en danste bij de Nationale Opera. Ze geeft ook les op verschillende scholen en academies in binnen- en buitenland.

Detmar Leertouwer speelt violoncello, maar kreeg zijn eerste pianolessen van zijn moeder. Als cellist is hij net zo thuis op de moderne cello en haar repertoire als op een barokinstrument en de daarbij passende muziekstijlen. Hij studeerde in Nederland, Amerika en Zwitserland. Sinds 2014 is hij cellist in het ‘reART Ensemble’. Afgelopen seizoen speelde hij als gast van het Arnhemse dansgezelschap Introdans een aantal delen uit de cellosuites van Bach tussen 4 dansers.

Pianist en componist Selim Doğru volgde zijn piano-opleiding en schoolmuziek in zijn geboortestad Istanbul. Hij kwam in 1996 naar Nederland en studeerde compositie aan de conservatoria van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Hij werkt regelmatig samen met het Nederlands Blazersensemble, met wie hij het Nieuwjaarsconcert in het Concertgebouw verzorgde. Hij is artistiek leider van het reArt Ensemble.

Kaarten voor het concert in de Oude Jan kosten 18 euro, met kortingen voor Vrienden van de Oude Jan, houders van een CJP of Gelrepas, jongeren en kinderen. Kaarten zijn verkrijgbaar bij boekhandel Jansen & de Feijter in Velp en, indien nog beschikbaar, vanaf 15.00 uur ter plaatse.

vriendenvandeoudejan.nl