Landschapsgesprek Brummen over klimaatverandering

BRUMMEN – Elk jaar organiseert het Landschapsnetwerk Brummen het Brummense landschapsgesprek, dit jaar samen met Waterschap Vallei en Veluwe. Op maandag 13 november wordt er gesproken over de gevolgen van klimaatverandering van het landschap.

Het Brummense landschap ligt op een helling tussen Veluwe en IJssel. Het water stroomt door beken naar beneden, om in de IJssel te eindigen. Deze beken zijn zo gemaakt dat het water zo snel mogelijk wordt afgevoerd. Dat is niet handig in tijden van langdurige droogte, zoals de laatste jaren is gebleken, maar ook niet als er in korte tijd extreem veel regen valt.

Tijdens het landschapsgesprek wordt gesproken over de risico’s van de klimaatverandering voor bewoners en grondgebruikers. Wat komt er op Brummen en omgeving af en hoek an het landschap worden ingezet om schade en overlast te verkleinen. De toehoorders krijgen inzicht in hoe het watersysteem van het Brummense landschap in elkaar zit en met welke invloeden van klimaatverandering rekening moet worden gehouden. Ook krijgen zij inzicht in wat er kan worden gedaan om de risico’s te beperken. Na de pauze gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek over de voor- en nadelen van verschillende oplossingen.

Het landschapsgesprek is op maandag 13 november, van 20.00 tot 22.00 uur in de Vroolijke Frans in Brummen (Broek). Aanmelden kan via info@landschapsnetwerkbrummen.nl, onder vermelding van landschapsgesprek 2023. Er wordt dan een programma toegestuurd.

landschapsnetwerkbrummen.nl