Kringloopcentrum De Mazzelschuur in Loenen gaat sluiten

LOENEN – De Mazzelschuur, een kringloopcentrum van de Protestantse Kerk aan de Voorsterweg 56 in Loenen, gaat sluiten. Op zaterdag 2 december kan men er voor de laatste keer terecht om gezellig te snuffelen tussen de grote hoeveelheid spullen die hier is opgestapeld.

Ruim 22 jaar geleden is de Mazzelschuur begonnen in de schuur van de familie Van Ee. Vrijwilligers van de Protestantse kerk te Loenen mochten regelmatig na een overlijden van een dorpsgenoot spullen ophalen of zelfs een heel huis leeghalen. Aan de familie Van Ee werd gevraagd of er gebruik gemaakt mocht worden van hun leegstaande schuur.

Eerst werd de schuur vooral als opslag gebruikt voor de rommelmarkten die tweejaarlijks plaatsvonden in en rondom het Jeugdhuis in de jaren tussen 2003 en 2009. Destijds was er ook al inbreng op de eerste zaterdag van de maand. Er kwamen ook gerichte vragen voor een box, kinderbedje of iemand die op kamers ging had spullen nodig en zo ontstond de verkoop. De Mazzelschuur was in de tussentijd voorzien van tafels en veel stellingen, hierdoor kon alles mooi uitgestald worden.

De eerste zaterdag van de maand werd zo druk bezocht, dat het niet meer rendabel was om alles voor één dag rommelmarkt naar het Jeugdhuis te brengen. Veel mensen kwamen regelmatig kijken of er iets voor hen bij zat, maar ook voor sociale contacten kwam men graag naar de Mazzelschuur.

Er is altijd een hecht team van vrijwilligers actief geweest in het sorteren en neerzetten van de spullen die binnen gebracht werden. Mooie momenten werden samen gedeeld, maar ook zeer verdrietige, zoals het overlijden van vrijwilligers die veel jaren mee hadden geholpen.

Na het overlijden van Bertus en Nel van Ee zijn de woning en boerderijgebouwen verkocht. Hiermee kwam ook een einde aan het gebruik van de ruime schuur.

Na al die jaren is op zaterdag 2 december van 9.00 tot 14.00 uur de laatste verkoopdag aan Voorsterweg 56. De vrijwilligers waarderen het bijzonder dat zij al die jaren gebruik mochten maken van de schuur van de familie Van Ee.