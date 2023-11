Kinderen uit Brummen veld op bij PEC Zwolle – Ajax

BRUMMEN/ZWOLLE – Op vrijdag 10 november mochten kinderen van Sportclub Brummen mee het veld oplopen bij een voetbalwedstrijd tussen PEC Zwolle Vrouwen en Ajax Vrouwen. Voor veel kinderen was dit een droom, aldus Sportclub Brummen.

De jonge voetballers uit Brummen waren uitgenodigd om bij de wedstrijd in Zwolle de line-up en de ballenmeiden te verzorgen. Tachtig supporters van Sportclub Brummen reisden af naar de hoofdstad van Overijssel. Alle teams met meiden/vrouwen waren vertegenwoordigd. Sommige waren al ruim op tijd aanwezig om de Ajax Vrouwen welkom te heten.

Toen de hele club compleet was, was het voor de supporters tijd om een plekje op de tribune of langs het veld te zoeken. De ballenmeiden (MO15-1) kregen hun instructies, waarna zij op hun plek bij het veld konden gaan staan. Voor de kinderen (JO8-2 tot en met MO15-1) die in de line-up mee mochten, was het allemaal nog best een beetje spannend. In de kleedkamer werd eerst een verdeling gemaakt, wie loopt er mee met Ajax, PEC en de scheidsrechter? Daarna snel de juiste kleding (en de juiste maat) aantrekken en op volgorde van klein naar groot gaan staan. Belangrijk was dat de kinderen niet tegen de speelsters mochten praten. Maar begonnen zij met praten, dan mochten ze natuurlijk wat terug zeggen.

Thabiso (JO8-1) had de eer om met Sherida Spitse mee het veld op te lopen. Spitse kwam aanlopen en ging naast Thabiso staan. Ze legde haar hand op zijn hoofd en zei: “Heej ik ben Sherida, en hoe heet jij?” Ze zei dat ze Thabiso zo’n mooie naam vond, waarmee het ijs meteen gebroken was. Er werden volop gesprekjes gevoerd. Toen de muziek aanging, was het tijd om echt hand in hand het veld op te lopen. Op televisie lijkt dat allemaal heel lang te duren, maar dat valt in het echt wel mee. Puck (JO11-1) zei: “Het waren de mooiste 30 seconden van mijn leven.”

Daarna konden de kinderen zich weer snel omkleden om vervolgens de wedstrijd te bekijken. Na afloop van de wedstrijd konden de kinderen uit Brummen nog het veld op om handtekeningen en foto’s te scoren. De club kijkt terug op een fantastische voetbalavond.