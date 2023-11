‘Keuzehulp’ voor Tweede Kamerverkiezingen

VELP/DIEREN – Bibliotheek Veluwezoom helpt inwoners van de gemeente Rheden met het maken van een keuze voor de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 22 november. Dit doet zij door middel van enkele gratis activiteiten in Velp en Dieren.

Woensdag 15 november is in de bibliotheek in Velp een verkiezingsbijeenkomst onder de noemer ‘goed voorbereid naar de stembus’. Hierin wordt uitgelegd wat de Tweede Kamer doet, waar de verkiezingen precies over gaan en hoe stemmen werkt. Interessant voor iedereen die meer over politiek wil weten. Burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden is te gast. De bijeenkomst duurt van 14.00 tot 16.00 uur en is gratis bij te wonen.

Op donderdag 16 november wordt in de bibliotheek in Dieren de VPRO Tegenlicht-documentaire ‘Maak ’t simpel’ vertoond. Deze gaat over vastgelopen kwesties en overmatige complexiteit. Daarna volgt een debat met politici over klimaat, woningnood, armoede en andere zaken die belangrijk zijn voor de inwoners van de gemeente Rheden. Deze bijeenkomst duurt van 19.00 tot 21.30 uur.

bibliotheekveluwezoom.nl/verkiezingen