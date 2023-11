Kamerlid komt naar Eerbeek voor Waterrotonde

EERBEEK – Tweede Kamerlid Laura Bromet (GroenLinks/PvdA) is maandag 13 november op bezoek geweest in Eerbeek. Ze kwam in het bijzonder kijken naar de Waterrotonde, een circulair watersysteem voor de papier- en kartonindustrie in Eerbeek en Loenen waardoor grondwateronttrekking in de toekomst niet meer nodig zal zijn.

Ook de wethouders Danny Huizer van Apeldoorn, Paul Hofman van Rheden en Pouwel Inberg van Brummen waren aanwezig. Bromet was onder de indruk van de ‘rotonde’. “De industrie die zelf de handschoen oppakt, stopt met water oppompen en geen vervuild water meer zal lozen op de IJssel. Dat is geweldig goed nieuws voor de natuur en de mens”, zei ze. Het Kamerlid ging ook in op het belang van de Veluwe: “De Veluwe staat onder grote druk door verdroging, woningbouw, te intensieve landbouw en industrie. Ik pleit voor een Nationaal Reddingsplan voor de Veluwe. De Veluwe is immers van belang voor heel Nederland. De Waterrotonde is niet dé redding, maar vormt wel een hele grote en hoopgevende stap. Vanuit GroenLinks/PvdA willen we de grootste partij worden, dan kunnen we in het kabinet zorgen voor zo’n nationale aanpak.”

De Veluwe is een van de mooiste aaneengesloten natuurgebieden van Nederland. Onder de grond zit een ongelooflijke voorraad ‘blauw goud’; drinkwater voor grote delen van Nederland. De Waterrotonde gaat jaarlijks 3 miljoen kuub water zuiveren naar drinkwaterkwaliteit. Een aanpak die nationaal van belang is, de vraag naar drinkwater groeit namelijk hard door.

De plannen van de Waterrotonde in Eerbeek zijn groot. Projectleider William Suijkerbuijk: “Nu pompen de fabrieken zuiver water van diep onder de Veluwe op. Dat ontdoen we van een deel van de vervuiling waarna we het lozen op de IJssel. Met de Waterrotonde gaat dat veranderen. We zuiveren nu in de testomgeving al 10.000 liter per uur tot drinkwaterkwaliteit; in 2026 zal de fabriek op volle capaciteit draaien.”