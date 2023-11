Jonge talenten in actie bij voorleeswedstrijd

DIEREN – Na maanden van voorbereiding werd op donderdag 26 oktober een voorleeswedstrijd gehouden tussen de tien scholen van Scholengroep Veluwezoom. Deze werd gewonnen door Mas, Jasmin en Lilou.

“Er bestaat een Nationale Voorleeswedstrijd, maar die is alleen voor de groepen 7 en 8”, vertelt Bas de Boer, namens de Kenniskring Lezen de scholengroep. “Daarom hebben wij dit jaar een wedstrijd tussen de beste voorlezers van iedere school. We hebben drie categorieën; groep 4, groep 5/6 en groep 7/8.”

De wedstrijd werd gehouden op de Koningin Emmaschool in Dieren. De voorleeskampioenen van de verschillende scholen zaten, samen met hun fanclub en de jury, verspreid over drie lokalen. Na vijf voorlezers was er een korte pauze. “Dit gaat niet gemakkelijk worden,” zuchtte één van de juryleden van groep 7/8 toen al. “En dan zitten we nog maar op de helft.” Nadat de overige voorlezers hun talent hadde laten horen, trok de jury zich terug om tot één winnaar te komen.

Ouders en kinderen liepen ondertussen zenuwachtig rond in de gangen. Hier en daar klonken bemoedigende woorden: “Je hebt het ontzettend goed gedaan. En je bent al een winnaar als je zover bent gekomen!”

Toen kwam het signaal; de jury was er uit. In groep 4 won Mas van de Prinses Margrietschool in Spankeren. Hij kreeg uit handen van Hannelore Bruggeman, de voorzitter van college van bestuur, het boek ‘De verschrikkelijkste klas daagt je uit’. In groep 5/6 werd Jasmin van ODS Daalhuizen in Velp als winnaar gekozen. Zij ontving het boek ‘Operatie Apekool’. In groep 7/8 ging de winst naar Lilou, ook van ODS Daalhuizen in Velp. Zij ontving de luxe-editie van ‘Het oneindige verhaal’. Aan het einde kregen alle voorlezers een mooi aandenken in de vorm van een notitieboekje. In 2025 krijgt deze wedstrijd een vervolg, laat de Scholengroep alvast weten.