Iris Jaspers behaalt derde plaats op WK Pole and Aerial Sports

DREMPT – Iris Jaspers uit Drempt heeft onlangs indruk gemaakt door de derde plaats te behalen op de Wereldkampioenschappen Pole and Aerial Sports in Polen. In de categorie Artistic Aerial Hoop – Junioren bracht Iris de wereldberoemde nanny Mary Poppins weer tot leven.

Het wereldkampioenschap, georganiseerd door de IPSF (International Pole Sports Federation), vond plaats van 25 tot en met 29 oktober 2023 en werd dit jaar gehouden in Kielce, Polen. Iris wist voor het derde jaar op een rij een podiumplek te veroveren, waarmee ze zich definitief tot de wereldtop mag rekenen.

Met haar elegante bewegingen en acrobatische vaardigheden wist Iris het karakter van Mary Poppins op een unieke en artistieke manier tot uiting te brengen. Hiermee liet Iris zien dat Artistic Aerial Hoop niet alleen een fysieke uitdaging is, maar ook een manier om verhalen te vertellen en emoties over te brengen. Dit was een echte ‘feel good act’ volgens Iris.

Iris Jaspers, een gedreven en getalenteerde sportvrouw, is al jarenlang actief in de Pole and Aerial Sports-wereld. Volgens Iris is ieder WK anders, niet alleen vanwege de routine en de concurrentie, maar ook vanwege de sfeer en het moment waarop ze in slechts vier minuten moet presteren. Dit jaar was Iris bijna de laatste deelnemer van het hele WK, wat betekende dat ze vijf dagen moest wachten, niet kon trainen en alles meekreeg van wat er in Team NL gebeurde. Deze dagen waren behoorlijk slopend, vooral mentaal, maar Iris wist zichzelf op te laden en te schitteren tijdens haar routine.

Met trots blikt Iris terug op haar behaalde resultaat en ze beschouwt dit als een mooie afsluiting van haar juniorenperiode. Volgend jaar wordt Iris 18 jaar en zal ze deelnemen in de senioren categorie (18 tot 30 jaar). Ze kijkt nu al uit naar deze nieuwe uitdaging. Voordat ze aan haar nieuwe avontuur begint, neemt Iris even rust om vervolgens in januari 2024 met de voorbereidingen voor het NK te starten. Ze hoopt zich te kwalificeren voor het WK van 2024, dat in oktober in Zweden wordt gehouden en zal er alles aan doen om wederom te schitteren op het wereldtoneel.

iris-aeriallistic.nl