Initiatiefnemers voor tiny forest gezocht

REGIO – IVN Natuureducatie zoekt veertig nieuwe initiatiefnemers die de natuur lokaal willen versterken. De subsidieregeling ‘Do-It-Yourself Tiny Forest Gelderland’ is weer beschikbaar. Om deel te nemen kunnen geïnteresseerden zich tot 30 november inschrijven op de website van IVN Gelderland.

Gelderlanders worden uitgenodigd voor het ultieme doe-het-zelfproject: het planten van een eigen tiny forest. Doe-het-zelf, maar niet alleen, want IVN ondersteunt met onder andere een financiële bijdrage en een cursus. Een tiny forest is een inheems minibos dat biodiversiteit stimuleert en een fijne plek is voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren.

Een do-it-yourself tiny forest is een inheems bos van minimaal 100 vierkante meters dat wordt aangelegd op eigen grond: dat kan in eigen achtertuin, in een gemeenschappelijke tuin van een appartementencomplex of op het terrein van een bedrijf of school. Een belangrijke voorwaarde voor de subsidie is dat ook anderen kunnen genieten van deze nieuwe stukken natuur.

Meer dan zestig

Sinds 2020 zijn er met steun van de provincie Gelderland al meer dan zestig tiny forests gerealiseerd in Gelderse achtertuinen. Deze initiatiefnemers hebben honderden vierkante meters aan nieuw bos aangelegd in Gelderland. Ook weten zij andere mensen te inspireren om in actie te komen voor natuur. Ze werken samen met buren of schoolklassen in hun bos, of ontvangen bezoekers tijdens lokale kunstroutes of open tuinendag. Sommigen plaatsen een bankje in hun tiny forest, zodat wandelaars of fietsers kunnen genieten op een mooie plek.

Deelnemers ontvangen begeleiding en ondersteuning van IVN Gelderland gedurende dit hele traject. Onder meer in de vorm van een financiële bijdrage voor materiaalkosten en een leerzame cursus over de tiny forest plantmethode.

Linda IJmker, projectleider bij IVN Gelderland: “Van oud-deelnemers horen we dat ze tijdens de cursus en het aanleggen van een tiny forest zoveel hebben geleerd over hun lokale natuur en het belang van de bodem. Veel deelnemers stoppen dan ook niet bij een tiny forest, maar gaan daarna aan de slag met kruidenrijke bermen, poelen of voedselbossen.”

IVN Gelderland roept Gelderlanders op om deel te nemen aan dit initiatief en samen een positieve impact te maken op de Gelderse natuur.

ivn.nl/provincies/gelderland