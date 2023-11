Informatieavond over vrijwilligerswerk bij Ronald McDonald Boshuus

ARNHEM – Het Boshuus is het vakantiehuis van het Ronald McDonald Kinderfonds in Arnhem. Voor mensen die overwegen vrijwilligerswerk te doen voor families met een zorgintensief kind, wordt woensdag 8 november een informatieavond gehouden.

Het Ronald McDonald Boshuus in Arnhem is een aangepast vakantiehuis van het Ronald McDonald Kinderfonds. Dit bijzondere vakantiehuis is er speciaal voor gezinnen met een zorgintensief kind of jongvolwassenen tot en met 25 jaar. Tevens is het Boshuus een vertrouwde uitvalsbasis voor ouders waarvan het kind is opgenomen of revalideert bij Klimmendaal revalidatiespecialisten.

Vrijwilligers zijn onmisbaar in het Boshuus. Dagelijks zet een zeer betrokken team zich in om deze gezinnen zorgeloos van hun vakantie te laten genieten. Door de toename van het aantal vakantiegasten is de hulp van extra vrijwilligers hard nodig. Hulp is meer dan welkom.

De vrijwilligers en het management van het Boshuus verzorgen woensdag 8 november een informatieavond. Tussen 19.00 en 21.00 uur is iedereen welkom. Er is ruimte om vragen te stellen en vrijwilligers geven een rondleiding en vertellen over hun werk in het vakantiehuis. Aanmelden kan via arnhem@ronaldmcdonaldhuis.nl.

