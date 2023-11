Hulpsinterklazen zorgen dat álle kinderen een cadeautje krijgen

DOESBURG/DIEREN – Sinterklaas krijgt in Doesburg en Dieren ook dit jaar weer hulp van een grote groep vrijwilligers en donateurs. Onder aanvoering van Vanessa Wissink en Anne Kleinendorst wordt ervoor gezorgd dat ook kinderen uit gezinnen die minder te besteden hebben een cadeautje krijgen.

Deze actie ging in 2020 van start in Doesburg, breidde uit naar Dieren en loopt nu al enkele jaren met succes. Het doel is om zoveel mogelijk kinderen voor 5 december een presentje te geven met hulp van een hulpsinterklaas. En dat lukt dankzij gulle gevers die een donatie doen of op pad gaan om een mooi cadeautje aan te schaffen.

De actie wordt uitgevoerd in samenwerking met de Voedselbank, die een geanonimiseerde lijst aanlevert van alle gezinnen met thuiswonende kinderen. Zij krijgen een brief van Sinterklaas in hun voedselpakket met daarin een verlanglijstje dat ze kunnen invullen. “Voor de lijstjes die we terug krijgen, zoeken we mensen die een cadeautje willen kopen”, leggen Vanessa en Anne uit. Een cadeautje kost 15 euro, voor iedereen hetzelfde. De kopers leveren de cadeautjes ingepakt in, voorzien van een nummer. De vrijwilligers zorgen dat het pakje in de juiste zak belandt en de zakken gaan mee met de voedselpakketten.

Wie niet zelf een cadeautje wil of kan kopen, kan ook een financiële bijdrage doen. “Dit geld gebruiken wij om cadeautjes te kopen voor de kinderen die op het laatst zijn aangemeld of voor zaken als inpakpapier, de jute zakken, eventueel een gezelschapsspel, cadeaubonnen of wat snoepgoed. Mocht er echt veel overblijven, dan bewaren we dat voor volgend jaar. Het blijft bestemd voor de sinterklaasactie”, aldus de vrijwilligers.

Iedereen die een cadeautje wil kopen of op een andere manier een bijdrage wil leveren, kan kijken op facebook.com/sinterklaasactiedoesburg of een e-mail sturen naar sinterklaasactiedoesburg@gmail.com. Dit kan tot uiterlijk 18 november. Via Facebook wordt ook het laatste nieuws gedeeld.