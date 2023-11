Heel Nederland Leest ‘Sonny Boy’

DIEREN/VELP – Tijdens de campagne Heel Nederland Leest wordt op diverse plekken in het land het boek ‘Sonny Boy’ van Annejet van der Zijl gratis uitgedeeld. De Bibliotheek Veluwezoom heeft in november een aantal activiteiten op het programma staan die hiermee te maken hebben.

Sonny Boy vertelt de levensgeschiedenis van de 19-jarige Surinaamse student Waldemar, die net voor de Tweede Wereldoorlog een relatie krijgt met een 40-jarige Hollandse getrouwde vrouw. Ze krijgen een zoon, beginnen een pension en nemen in de oorlog onderduikers in huis. Deze biografie met een historisch tintje kent verschillende thema’s die nog altijd actueel zijn. Denk aan wonen in een land waar je niet thuis bent, maar ook controversiële liefde en schading, slavernij en veerkracht vinden in moeilijke periodes. Het boek is gratis af te halen in de bibliotheek.

Film en leesclub

Filmhuis Dieren draait de film Sonny Boy op vrijdag 24 en dinsdag 28 november in de Bibliotheek Dieren, beide dagen om 20.00 uur. Op vrijdagmorgen 24 november bespreekt leesclub Senia het verhaal in de bibliotheek in Dieren. Iedereen die het boek heeft gelezen, kan meepraten. Deze bijeenkomst is van 10.30 tot 12.30 uur en is gratis bij te wonen.

Annejet van der Zijl

Schrijfster Annejet van Zijl is woensdag 29 november te gast in de bibliotheek in Velp. Zij schreef ‘Sonny Boy’ en vertelt deze avond meer over haar werk. Interviewer Ivan Borghstijn leidt het gesprek en bezoekers kunnen hun vragen stellen. Ook kunnen zij hun eigen exemplaar van het boek ‘Sonny Boy’ te laten signeren. Het gitaarduo Four on Six omlijst de avond met sfeervolle livemuziek. Deze bijeenkomst duurt van 19.30 tot 22.00 uur. Kaarten zijn te reserveren via de website van Bibliotheek Veluwezoom.

Foto: Anja van Wijgerden

bibliotheekveluwezoom.nl/heelnederlandleest