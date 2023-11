Haalbaarheid warmtenet verder onderzocht

REGIO – In Nederland moeten alle gebouwen in 2050 aardgasvrij zijn en op een duurzame manier verwarmd worden. Momenteel wordt in een regionale samenwerking onderzocht of en hoe de restwarmte uit lokale industrie benut kan worden om woningen te verwarmen, als alternatief voor aardgas. Dit kan via een warmtenet.

Bestuurders van gemeenten Brummen, Apeldoorn, Rheden, woningcorporatie Veluwonen, Gelders Warmte Infra Bedrijf (GWIB) en de papierindustrie in Eerbeek en Loenen hebben de handen ineengeslagen en onderzoeken sinds april dit jaar of een warmtenet een interessante optie is. Alle partijen hebben hiervoor een intentieverklaring ondertekend. Dit onderzoek wordt uitgevoerd voor gebouwen en woningen in de kernen Eerbeek, Loenen en Laag-Soeren, maar ook gebieden daaromheen worden niet uitgesloten. Door samenwerking is het mogelijk om goed in kaart te brengen of een warmtenet voor de drie dorpen haalbaar en betaalbaar is.

Sluit De Hoop

Bij de start van het haalbaarheidsonderzoek werden meerdere warmtebronnen onderzocht voor het leveren van warmte aan het warmtenet. Eén van de bronnen was papierfabriek Stora Enso De Hoop in Eerbeek. Inmiddels is bekend dat deze papierfabriek eind dit jaar definitief haar deuren sluit. Daarmee valt een grote warmtebron weg voor een toekomstig warmtenet.

Vervolg

De mogelijkheden voor een warmtenet wordt onderzocht aan de hand van meerdere scenario’s. Het scenario waarin de restwarmte van papierfabriek Stora Enso De Hoop gebruikt wordt, is in verband met de sluiting komen te vervallen. Onderzoek naar de scenario’s waarin andere warmtebronnen worden benut, wordt voortgezet. De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek worden begin 2024 verwacht. Met die resultaten wordt een besluit genomen om het warmtenet verder uit te werken of niet.

Meet & Greet

Het project Warmtenet maakt onderdeel uit van het programma Eerbeek-Loenen 2030. Op woensdag 29 november is er een Meet & Greet. In de Kruiskerk in Eerbeek is dan voor iedereen alle informatie te vinden van de verschillende projecten die onder het programma vallen. De Meet & Greet start om 15.00 uur en duurt tot ongeveer 20.00 uur.

Naast informatie over het Warmtenet is het voorkeursalternatief zien voor de inrichting van het Burgersterrein. Het project Folding Boxboard Eerbeek informeert over het ontwerp van de nieuwe weg door ’t Haagje en de omlegging van de beek. Er is een maquette te zien met de plannen voor het project Spoorzone.

eerbeekloenen2030.nl