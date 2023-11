Gemeente Doesburg niet gebaat bij ‘gastheer’ voor organisatie

DOESBURG – De gemeente Doesburg is niet gebaat bij een ‘gastheermodel’ om zelfstandig te blijven. Dat blijkt uit onderzoek dat de kleine gemeente heeft laten verrichten.

“Het gastheermodel houdt in dat je als kleinere gemeente bepaalde gestandaardiseerde taken overbrengt naar een andere organisatie of gemeente”, legt een woordvoerder van de gemeente Doesburg uit. ‘Bij dat model regel je zaken die specifiek op Doesburg betrekking hebben zelf, maar breng je bijvoorbeeld de salarisadministratie en ict onder bij een gastheergemeente of -organisatie.”

Adviesbureau TwynstraGudde deed voor de kleinste gemeente in de Achterhoek onderzoek naar het gastheermodel. Hun conclusie is dat schaalvergroting in de vorm van een gastheermodel onvoldoende soelaas biedt. Het college van b&w onderschrijft deze conclusie en deze week wordt het volledige onderzoek toegelicht in de gemeenteraad.

De gemeente Doesburg is al jaren bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden tot schaalvergroting. Een kleine gemeentelijke organisatie als Doesburg is kwetsbaar, zeker nu er steeds meer taken van het Rijk worden overgeheveld naar de gemeentes. “Denk aan zaken op het gebied van de jeugdzorg, de participatiewet en vluchtelingen”, zegt de woordvoerder. “Er komt steeds meer werk bij, terwijl er geen mogelijkheden zijn om de organisatie veel groter te maken en om extra personeel aan te nemen. En expertise is ook lastiger te vinden voor een kleine gemeente.”

Doesburg liet het onderzoek uitvoeren omdat gedacht werd dat het voordelen zou opleveren om te leunen op een grotere gemeente of organisatie. Doesburg werkt op veel gebieden al wel samen met verschillende organisaties en gemeenten. Zo doet ze het ict-deel samen met de gemeente Doetinchem. Bij het gastheermodel zouden ‘een heleboel’ taken bij een gastheer worden ondergebracht. Het onderzoek heeft uitgewezen dit het ‘niet voldoende brengt’.

Hoe het nu verder moet, is aan de gemeenteraad, aldus de woordvoerder.