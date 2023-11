Femke Brockhus komt naar Bibliotheek Brummen

BRUMMEN – Op uitnodiging van de Boekensteun komt schrijver Femke Brockhus dinsdag 7 november voor een lezing naar de bibliotheek in Brummen. Ze komt vertellen over haar tweede roman ‘Kleine haperende vluchten’.

Femke Brockhus (1989) is afgestudeerd in moderne Nederlandse Letterkunde en werkt als docent Nederlands op een middelbare school. In 2017 verscheen haar veelgeprezen debuutroman ‘Laat het stil zijn’, die op de longlist stond van de ANV Debutantenprijs. Inmiddels is haar tweede roman ‘Kleine haperende vluchten’ verschenen. In dit boek verdwijnt een schrijver spoorloos terwijl haar man en dochtertje moederziel alleen achterblijven. Een boek over ouderschap, verlies en de drang te willen verdwijnen. In de pauze is er de mogelijkheid het boek aan te schaffen en direct te laten signeren.

De lezing in Brummen begint om 20.00 uur. In verband met verwachte drukte, raadt de Boekensteun aan tijdig een plek te reserveren. Dit kan via bijdebieb.nl. Voor donateurs van de Boekensteun is de entree gratis. Andere belangstellenden betalen 10 euro.