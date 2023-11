Erepenning van Doesburg voor Jan Nachtegaal

DOESBURG – Woensdag 15 november nam Jan Nachtegaal afscheid van zijn werk op de Stadswerf. Hij gaat met een welverdiend pensioen. Hij werd bij deze gelegenheid verrast door burgemeester Loes van der Meijs, die hem de erepenning van Doesburg overhandigde.

Het afscheid van de Stadswerf was uitgebreider dan Nachtegaal kon vermoeden. In de burgerzaal op het stadhuis waren veel meer mensen aanwezig dan hij had gedacht. Niet alleen collega’s, maar ook oud-brandweerlieden, vrienden en familie. En zo was dus ook de burgemeester present, die hem verraste met het ereburgerschap. Daarbij ontving hij de daarbij behorende draaginsigne en oorkonde.

Jan Nachtegaal is op 23 maart 1981 begonnen met werken voor de gemeente Doesburg. In de loop der jaren is hij uitgegroeid tot coördinator van de buitenruimte met toezichthoudende taken. Zijn rol wordt op de Stadswerf inmiddels omschreven als ‘alles wetende van Doesburg’.

Naast zijn werk was Nachtegaal van 1982 tot 2013 brandweerman bij de brandweer Doesburg. Naast de functie van manschap heeft Jan zich gespecialiseerd als chauffeur. Als lid van het first responder team is hij betrokken geweest bij vele levensreddende inzetten. Jan Nachtegaal heeft de brandweermentaliteit ‘altijd aanstaan’ voor het gemeentelijk werk gehouden. Zo had hij altijd 24/7 piket. Dat hoorde niet bij de functie, maar dat hoorde bij Jan. Hij voelde zich meer dan verantwoordelijk voor de buitenruimte van Doesburg. Ook na werktijd of in het weekend kreeg de meldkamer van politie en brandweer altijd gehoor bij Jan. Voor de meeste meldingen ging hij zelf op pad en indien nodig riep hij de hulp in van anderen. Zo zijn er heel wat plaatselijke rampjes opgelost. Denk aan omgewaaide bomen, gaten in de weg, oliesporen op de weg, overstromingen, gevaarlijke situaties door verkeersongelukken en brand. Jan Nachtegaal stond altijd paraat. Zijn rust en kalmte zorgden ervoor dat er met discipline gewerkt werd.

Jan Nachtegaal is na een succesvolle brandweer carrière met pensioen gegaan. Bij zijn officiële afscheid, op 21 december 2013, heeft hij een Koninklijke onderscheiding ontvangen en is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Door het toekennen van de erepenning van Doesburg spreekt de gemeente Doesburg zijn waardering uit aan Jan Nachtegaal voor zijn jarenlange inzet voor Doesburg en zijn bewoners

Foto: Hanny ten Dolle