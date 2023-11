Eerbeekse ouderen teleurgesteld in sluiting gemeentelijk Servicepunt

EERBEEK – De voorgenomen sluiting van het gemeentelijk Servicepunt in Eerbeek baart inwoners zorgen. De vereniging Ouderenbelang Eerbeek denkt dat het voor veel ouderen lastig, zo niet onmogelijk, om zelfstandig naar Brummen te reizen voor bijvoorbeeld een nieuw paspoort. “We betreuren dit besluit ten zeerste en hebben er geen enkel begrip voor.”

De gemeenteraad van Brummen besloot in de vergadering van 9 november akkoord te gaan met het voorstel van burgemeester en wethouders om het gemeentelijk servicepunt in Eerbeek per 1 januari te sluiten. De beperkte personele bezetting is volgens burgemeester Van Hedel de belangrijkste reden. “Door nieuwe wettelijke voorschriften zijn er op sommige momenten meer mensen tegelijkertijd nodig, bijvoorbeeld bij het uitreiken van paspoorten en rijbewijzen”, legde hij in de vergadering uit. “Dat betekent dat we beide locaties nog minder kunnen openstellen. Het lukt ons niet langer twee ballen in de lucht te houden.” Het inhuren van mensen zou een oplossing kunnen zijn, maar deze zijn volgens de burgemeester simpelweg niet te krijgen. Mensen inhuren die nog niet gekwalificeerd zijn, zou betekenen dat er moet worden geïnvesteerd in hun opleiding.

Het servicepunt heeft de afgelopen jaren veel geld gekost. De kosten van personele inhuur, onderhoud en schoonmaak wegen volgens het college niet langer op tegen de voordelen van het openhouden van het servicepunt. “We kunnen de dienstverlening beter concentreren in Brummen”, zegt Van Hedel, die geen andere mogelijkheid ziet dan het servicepunt te sluiten. Het pand kan worden verkocht, voor de politie moet dan mogelijk een andere locatie worden gezocht.

Voor vereniging Ouderenbelang kwam dit besluit ‘uit de lucht vallen’. De bestuurders zijn het niet eens met de argumenten van de gemeente. Het tekort aan personeel speelt volgens hen niet, omdat de balie burgerzaken in Brummen en Eerbeek niet op dezelfde momenten open zijn. “Dat vraagt dus geen extra personeel.” Dat steeds meer mensen de digitale mogelijkheden voor het maken van een afspraak gebruiken, is volgens Ouderenbelang bij senioren niet aan de hand. Ook zelfstandig van Eerbeek naar Brummen reizen is niet altijd makkelijk, zeker voor mensen die gebruik moeten maken van het openbaar vervoer.

De gemeenteraad ging weliswaar akkoord met sluiting, maar gaf het college wel de opdracht snel op zoek te gaan naar een alternatieve locatie voor een gemeentelijk inlooppunt. Het college gaf al aan mogelijkheden te zien in een combinatie met de bibliotheek en SWB, die beide ook aan een nieuw onderkomen toe zijn, en wederom de politie. Het zou dan, wat de gemeentelijke diensten betreft, gaan om ondersteuning bij het doen van digitale aanvragen, vragen over de voedselbank, minimabeleid, schuldhulpverlening en ondersteuning bij laaggeletterdheid.

Ouderenbelang zou het liever anders zien. “Om toch de gewenste kostenbesparing te bereiken, kan worden overwogen om de servicebalie in de ene dag in Eerbeek te openen en de andere dag in Brummen. Zo kan de gemeentelijke dienstverlening in beide kernen gecontinueerd worden, zonder dat het extra personeel vereist”, aldus de vereniging.

Archieffoto: Wencel Maresch

De opening van het Servicepunt in 2017 door het toenmalig college en politiechef