Een tijdreis langs twee IJssels in vier Stadsvertellingen

DOESBURG – HetHuisDoesburg organiseert vier Stadsvertellingen over de ’twee IJssels’. De serie wordt afgetrapt op zondag 12 november.

Voor mensen uit Rheden of Doesburg is de schoonheid van de IJssel dagelijkse kost; heel gewoon. Maar er is ook veel dat ze niet weten. Hoe is die IJssel, waarvan er eigenlijk twee zijn, eigenlijk ontstaan? Wat is of was het gegraven ‘Nieuwe Canael’ en hoe zit het met de toekomst van de voormalige Grote en Kleine Stadsweide? Om antwoorden te vinden op dat soort vragen organiseert HetHuisDoesburg deze serie van vier Stadsvertellingen over beide IJssels. In een samenhangende serie wordt een tijdreis gemaakt van vroeger naar nu en morgen. Vier compacte programma’s van één uur met boeiende verhalen, muziek en poëzie.

Kim Cohen, universitair docent Fysische Geografie, opent de serie op zondag 12 november. Zwaan Stam neemt de muziek voor haar rekening en Jan Ravensteijn de poëzie. Cohen vertelt zijn verhaal in drie delen. Eerst gaat hij in op het geologische verleden van het gebied, met naast de IJssel ook aandacht voor Rijn, Berkel en Lippe. Deel twee gaat over het historisch verleden, van de Middeleeuwen tot de Nieuwe Tijd. Cohen sluit af met een beschouwing over het heden en een blik op de toekomst.

De overige drie vertellingen zijn op 14 januari, 11 februari en 17 maart. Belangstellenden kunnen kiezen tussen losse tickets of een passe-partout. Tickets kosten 6 euro per vertelling; een passe-partout voor de complete serie kost 20 euro. Bij de voorintekening was de complete serie binnen een week uitverkocht; voor HetHuisDoesburg aanleiding een extra serie te programmeren, op dezelfde data, maar vanaf 15.30 uur.

Losse tickets en passe-partouts voor die tweede serie zijn te bestellen via hethuisdoesburg.nl. Alle vertellingen worden gehouden in de Filmzaal van Het Arsenaal Doesburg, serie 1 van 14.00 tot 15.00 uur en serie 2 van 15.30 tot 16.30 uur.