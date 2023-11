Een Stief Kwartiertje: De Doesburgse BBB

U wordt dezer dagen al overvoerd met het landelijke gekrakeel van beloften die hoogstwaarschijnlijk niet allemaal of allemaal niet waargemaakt worden en dat weet u, net als alle andere kiezers en de politici zelf. Het is weliswaar verkiezingstijd, ook wel verkiezingsstrijd genoemd, dus in dit stuk liever niets over het landelijke politieke gehakketak, maar over een eigen lokale BBB. Het gaat hier echter niet over die pseudoboerin met dat geverfde haar, maar over de Doesburgse BBB , dat staat voor Behoud Boerenlandschap Beinum. De pseudoboerin juicht de eerste twee B’s uiteraard van harte toe.

Wellicht heeft men in Doesburg de naam gekozen omdat BBB lange tijd goed was voor succesvolle aandacht voor het boerenland, maar dat het geen garantie voor succes is, heeft de praktijk inmiddels duidelijk gemaakt. Net als bij Caroline de veestapel, die zij altijd om haar nek heeft hangen, nu al is uitgedund tot een enkele koe, zoals ik op tv zag, heeft ook de Doesburgse BBB met tegenslagen te maken. De actiepartij is echter ondanks de tegenwerking alleen maar strijdbaarder geworden en dat zie ik niet bij Caroline. Eigenlijk wilde ik de landelijke BBB er niet bij halen, maar de vloek van verkiezingen wringt zich dezer dagen werkelijk overal tussen, negeren blijkt een onmogelijkheid.

Terug naar de actiepartij die onlangs naar het gemeentehuis toog met hun nieuwe T-shirts en spandoek om de gemeenteraad te bewerken niet voor nieuwbouw van het buurtje Wemmersweerd in de wijk Beinum te kiezen. Er is plek genoeg in het Hanzestadje om het gewenste aantal woningen te bouwen is de redenering, maar de gemeenteraad geeft aan die niet te kunnen vinden. Ook hier openbaart zich een bekend fenomeen in de politiek. We zien vele vergezichten in verkiezingstijd, maar politici en burgers zien elk wat anders, terwijl ze naar hetzelfde object kijken.

De Doesburgse strijd om behoud van het landschappelijke weitje brengt ons toch weer van de lokale naar de landelijke politiek, ondanks mijn pogen dat niet te doen. Tja, het is niet anders. De woningnood blijkt een van de belangrijkste thema’s in de huidige tijd en jawel, dus ook in deze verkiezingstijd. Er moeten huizen gebouwd worden, heel veel huizen, overal in het land en dus ook in Doesburg. En als er gebouwd moet worden, dan zitten de vastgoedjongens op het vinkentouw en de projectontwikkelaar voor het Beinumse weitje heeft de inspraak goed geregeld, maar dan voor de mensen die graag een mooie kavel hebben op een mooie plek. Maar…u voelt hem weer aankomen…. de Doesburgse BBB kijkt heel anders naar die mooie plek.

Altijd maar weer die politiek, altijd strijd tussen burgers en bestuurders, zowel lokaal als landelijk, een worstelpartij die we democratie plegen te noemen. De gemeente Doesburg gaat gewoon door met de plannen en geeft aan dat er behoefte is aan woningen voor starters en jonge gezinnen, die de vergrijzende Doesburgse bevolking van nieuw en vers bloed moeten voorzien. Als die doelgroepen in Doesburg geen huis kunnen vinden, trekken velen weg en dan is het risico dat de achterblijvende Doesburgers op hun historische binnenstad gaan lijken; mooi, maar oud en vergankelijk.

En… daar is weer die vermaledijde landelijke politiek….want die moet maatregelen nemen om de stikstof terug te dringen, anders kan er niet gebouwd worden. En voor de gehele Achterhoek geldt dat het stroomnet uitgebreid moet worden, anders kunnen zowel bedrijven als woningen niet aangesloten worden.

Vooralsnog vindt de Doesburgse BBB de lokale politiek Bijzonder Buitensporig Betreurenswaardig.

Desiderius Antidotum