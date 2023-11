Douwe Egberts-punten voor de Voedselbank

REGIO – Vanaf vrijdag 1 december zamelen winkels in Brummen, Eerbeek, Dieren, Klarenbeek en Loenen spaarzegels in van Douwe Egberts. Daarvan worden pakken koffie (D.E. Aroma Rood) gekocht, die vervolgens weer worden geschonken aan de Voedselbank Zutphen. Organisator van de actie is de Lions Club Zuid-Oost Veluwe.

Een kop koffie is voor ruim 1 miljoen Nederlanders die onder de armoedegrens leven steeds minder vanzelfsprekend. Voor velen is koffie een luxe geworden waar geen budget voor is. Ook voor klanten van Voedselbanken is dit helaas herkenbaar. Om die reden zamelt Lionsclubs Nederland al 11 jaar door het hele land Douwe Egberts-waardepunten in. Deze waardepunten worden vervolgens verzilverd in de vorm van D.E. Aroma Rood pakken koffie.

Vorig jaar deed Lions Club Zuid-Oost Veluwe ook mee aan deze actie. Toen werden ruim 499.000 waardepunten ingezameld, waarmee 843 pakken koffie konden worden geschonken aan de Voedselbank Zutphen. Dit vertegenwoordigde een winkelwaarde van ongeveer 3.500 euro. Landelijk werden maar liefst 132 miljoen waardepunten ingezameld. Deze werden door Douwe Egberts omgezet in 210.000 pakken koffie. Namens Voedselbanken Nederland heeft ambassadeur René Froger de pakken koffie symbolisch in ontvangst genomen.

Namens Lionsclub Zuid-Oost Veluwe roepen coördinatoren Natale David en Marco Leguijt iedereen op om thuis of bij familie of vrienden op zoek te gaan naar gespaarde D.E. waardebonnen. Deze kunnen in de hele maand december worden ingeleverd bij de volgende winkels: Jumbo Brummen, Primera XL Brummen, PLUS Van Tetering Eerbeek, Plus Versluis Klarenbeek, Jumbo Eerbeek, Jumbo Dieren en SPAR Loenen.

In januari zullen de waardebonnen worden verzameld en geteld door leden van de Lions club. Eind februari zullen de pakken koffie worden overgedragen door Lions Club Zuid-Oost Veluwe aan de Voedselbank Zutphen.