Dorpsraad Loenen blijft vechten voor uitkijktoren

LOENEN – Dorpsraad Loenen Zonnedorp heeft het helemaal gehad met de ‘veelal negatieve, onjuiste en onvolledige berichtgeving in de media’ over de uitkijktoren die de Stichting Vrienden van de Loenense Bossen wil herbouwen. Volgens voorzitter Willem de Zanger wordt de stichting onrecht aangedaan door de beeldvorming die daaruit ontstaat. De initiatiefnemers blijven strijden voor een nieuwe toren.

Er wordt al lang gewerkt aan de wederopbouw van de uitkijktoren op de Loenermark. Hoewel er veel steun is onder de inwoners van Loenen, zijn er ook bezwaren ingediend. Maar bij de realisatie van de plannen voor de wederopbouw van de uitkijktoren is niet over een nacht ijs gegaan, zeggen de initiatiefnemers. De Zanger: “We werken nauw samen en hebben een goede relatie met het Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) en Natuurmonumenten. Ook de relatie met de gemeente Apeldoorn en de provincie Gelderland is goed te noemen.”

De Zanger benadrukt de goede samenwerking met beheerder Geldersch Landschap. Zo wordt er goed bekeken naar het provinciaal Recreatiezoneringsplan voor de Veluwe. “De Veluwse bos- en natuurgebieden zijn daarbij ingedeeld in vier categorieën. Naast de natuurtrimbaan en de schaapskooi komt de uitkijktoren in een gebied dat valt onder de categorie ‘matig intensieve recreatie'”, stelt Willem de Zanger. “Dit gebied maakt nog geen 5 procent uit van het totale gebied.” De rest van het gebied is vrijwel volledig voor de natuur bestemd. Indien de natuur werkelijk in het gedrang komt worden er in samenwerking met de beheerder GLK passende maatregelen genomen. Zo is er onlangs nog besloten een wandelroute aan te passen.

Bezwaren

Na afwijzing van de ingediende beroepen tegen de bouwvergunning van de gemeente Apeldoorn heeft alleen de Stichting NatuurAlert stappen ondernomen richting rechtbank. “Een poging om de onderbouwing van de plannen toe te lichten aan deze stichting heeft tot op dit moment geen effect gehad”, zegt De Zanger. Het stoort hem dat de bezwaren vaak zijn gebaseerd op ‘gedeeltelijke of reeds achterhaalde en onjuiste’ informatie. Daarnaast hebben bezwaarmakers volgens hem niet de moeite genomen om vooraf bij Dorpsraad of Vrienden van de Loenense Bossen informatie in te winnen. “Het bestuur van de Vrienden van de Loenense Bossen komt zo in een verkeerd daglicht te staan. Zij zijn zeer zorgvuldig en met grote toewijding en enthousiasme te werk gegaan bij het ontwikkelen van de plannen.”

Voorafgaand aan de plannen voor de uitkijktoren is bodemonderzoek verricht. Natuuronderzoeksbureau Natuurbalans uit Nijmegen heeft daarnaast drie grote natuur- en aanvullende onderzoeken gedaan, waarvan het laatste begin 2022 is afgerond. “Bezwaren van enkele tegenstanders, waarvan de meesten waarschijnlijk het bos niet kennen, en een natuur- en milieuorganisatie worden hiermee met feiten weerlegd”, zegt De Zanger.

Andere locatie

Door NatuurAlert werd een andere locatie voorgesteld nabij het evenemententerrein in het dorp. Dat is volgens de Dorpsraad geen optie. “Daarbij wordt voorbij gegaan aan het cultuurhistorisch perspectief van de vorige torens, namelijk de mogelijkheid bezoekers te laten genieten van het landschap van de Loenermark met een wijde blik op de natuur. De keuze van de locatie voor de toren is weloverwogen genomen.”

De toren moet op circa 25 meter afstand komen van twee goed gebruikte wandelpaden en 200 meter van de schaapsweide. Er is een hoofddassenburcht op een afstand van 800 meter en op afstanden van 100 en 80 meter zijn bijburchten en tunnels aanwezig, die op dit moment wel of niet bezet zijn. “Dit is volgens deskundigen geen probleem”, zegt De Zanger. “Dassenburchten zijn ook aanwezig onder spoorwegen waarover elke 20 minuten een trein dendert. De flora en fauna heeft zich ondanks de dichtbij zijnde aanwezige wandelpaden prima kunnen ontwikkelen en dit kan ook met een toren zo blijven.” Hij belooft dat tijdens de bouwperiode, buiten het broedseizoen, maatregelen worden genomen om de natuur te beschermen.