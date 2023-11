Diamant en goud bij muziekvereniging OLTO

LOENEN – Het is algemeen bekend dat Loenenaren die een partijtje blazen of trommelen bij de muziekvereniging OLTO deze club meestal heel lang trouw blijven. In het 110-jarig bestaan heeft een reeks van personen een lang jubileum mogen vieren. Het secretariaat van deze club noteerde dit jaar een diamanten en twee gouden jubilarissen. OLTO wil dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en zet de jubilarissen zaterdag 2 december in het zonnetje. Rinus van Ark is zestig jaar lid, Marcel Dammers en Erik Kersten elk vijftig. Het bijzondere is daarbij dat deze drie mannen ook heel lang spelen bij de boerenkapel De Plaggenstèkers.

Rinus van Ark (81) heeft al zestig jaar gespeeld bij OLTO. Al jong leerde hij een instrument bespelen. Harm Kruk leerde hem muziek maken. Muziek zit Van Ark een beetje in de genen, want ook vader Klaas was slagwerker bij de Loenense muziek. Rinus heeft er nog steeds veel plezier in en bespeelt nog altijd de bariton. Hij is een bescheiden persoon, die niet graag op de voorgrond treedt.

Rinus heeft eigenlijk een dubbel jubileum. Ook met de boerenkapel De Plaggenstèkers speelt hij al 60 jaar. Hij moest een keer invallen en is er vervolgens altijd bij gebleven. Hij heeft veel schik gehad met optredens, onder andere in Dieren en Velp. En ieder jaar kon men Rinus zien en horen spelen op het Schaapscheerdersfeest onder de Vlierstruuk op het terrein bij Den Eikenboom in Loenen. Rinus wil dat blijven doen zolang zijn gezondheid dit toestaat. De diamanten jubilaris heeft ook altijd een bijdrage verleend aan de oud papieractie. De gezellige clubsfeer kan Van Ark bijzonder waarderen.

Bezig baasje

Vijftig jaar blaast Marcel Dammers (59) al zijn instrument. Hij leerde muziek spelen in de AMV-klas van Wim Megens. Er was toen een grote groep kinderen die de muzieklessen volgden. Veel daarvan zijn via het jeugdorkest doorgestroomd naar het ‘grote’ orkest. Op zijn 7e leerde Dammers spelen en op 9-jarige leeftijd mocht hij officieel lid worden van OLTO.

Dammers is bij OLTO altijd een bezig baasje geweest. Naast muzikant was hij ook acht jaar voorzitter en vervulde hij andere bestuurstaken. Lange tijd helpt Marcel ook bij het inzamelen van het oude papier, dat de muzikanten met hulp van anderen nog altijd elke zaterdag doen. Het spelen in de boerenkapel is voor hem en zijn zoon Mark ook een leuke hobby. Een vrolijke stemming erin brengen vinden ze prachtig. Naast zijn zoon Mark is ook dochter Eline muzikant bij OLTO en ook zij vervult een bestuurstaak.

Streng

Ook Erik Kersten (58) is een gouden lid van OLTO. Al jong kwam hij bij OLTO te spelen en doet dit nog altijd graag. Thuis hoorde hij veel muziek, want ook vader Otto was een trouwe muzikant die vele jaren trompet en andere instrumenten heeft bespeeld. Volgens Kersten hoort hij bij een goede ‘AMV-lichting’ die prima muzikanten heeft voortgebracht. Marcel Dammers hoorde ook bij deze groep. Erik weet nog dat hij de muzieklessen van Wim Megens kreeg in de oude school. Soms was de docent wel erg streng voor zijn leerlingen. Dammers begon op cornet te spelen en ging later over op trompet. Daarmee speelt hij met veel plezier zijn partij bij het harmonieorkest en zeker ook bij de Plaggenstèkers, waar het altijd vrolijkheid is. De gouden jubilaris was ook bereid om voor OLTO wat meer te doen dan muziekmaken. Toen er een chauffeur werd gezocht op de OPA-wagen voor het inzamelen van het oude papier, was Kersten bereid om mee te doen.

De drie jubilarissen laten weten er nog volop plezier in te hebben om hun partij bij OLTO te blazen. Muziek neemt voor hen een belangrijk deel in hun leven en willen er nog lang mee door gaan.

Foto: Martien Kobussen

Marcel Dammers(links), Erik Kersten en Rinus van Ark blazen nog met veel plezier