Decemberactie van Rhedense winkeliers

RHEDEN – De ondernemers uit het dorp Rheden hebben een leuke actie opgezet voor hun klanten. Er zijn leuke prijzen te winnen voor mensen die lokaal hun inkomen voor de feestdagen komen doen. De actie duurt van zaterdag 18 november tot en met zaterdag 23 december.

Deelname aan de decemberactie in Rheden is simpel. Deelnemende winkeliers hebben een bus op de balie staan waarin klanten de kassabon van hun zojuist gekochte goederen kunnen deponeren, voorzien van naam en telefoonnummer. Op drie momenten wordt er een trekking gedaan. De eerste trekking is op zaterdag 25 november. Tijdens Kerst op het Plein op zaterdag 9 december is de tweede trekking. De laatste trekking is aan het eind van de actie op zaterdag 23 december. De bonnen van de gehele periode worden verzameld in een mooie ouderwetse melkbus, die in vroeger tijden ook al voor dit soort acties werd gebruikt.

De decemberactie is opgezet door een club betrokken ondernemers. Dit zijn (op de foto van links naar rechts) Ariena van Salon 30A, Yolanda van Hilvers, Ko van Ter Stal en Nelleke van Werk aan de Winkel. Het bestuur van BIZ-Centrum Rheden is ontzettend blij dat de betrokkenheid binnen het dorp zo groot is.

Op centrumrheden.nl staat een overzicht van deelnemende winkeliers en de actievoorwaarden.