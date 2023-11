De Loenense ‘Handige Harry’s’ krijgen het druk

LOENEN – Na een storm de vele bladeren opruimen, de heg snoeien, de tegels schoonmaken, de auto wassen, allemaal klusjes waar menigeen niet aan toekomt. Geen tijd, maar het moet allemaal wel gebeuren. Daar is nu een mooie oplossing voor. Jongelui in Loenen, die zich De Handige Harry’s noemen, doen graag al dit soort klusjes. Voor een geschikt prijsje willen ze graag helpen. Ze zijn kort geleden gestart en hebben het al lekker druk met de klusjeshulp in Loenen, Eerbeek en Beekbergen.

Willem Lubbelinkhof (18) is op het idee gekomen om de handen uit de mouwen te steken met deze klusjeshulp. Hij heeft in zijn leven al van alles gedaan, is handig en gaat graag aan de slag om een ander te helpen. Het ondernemerschap zit hem in het bloed. Links en rechts hoorde hij van deze kleine problemen in huis en tuin en besloot na veel nadenken te starten met een veelzijdige klusjeshulp.

Klusser Willem, in opleiding voor kok bij bistro De Bron in Loenen, sprak enkele jongeren en die voelden voor zijn idee. Twee jongeren van 14 jaar gaan hem nu helpen. Dit is ook wel nodig, want de aanvragen stromen binnen bij Willem. Hij zegt: “Ik had in Loenen in een wijk flyers in de bus gedaan. Ik verwachtte er niet zoveel van, maar er kwam meteen een serie reacties binnen. Hieruit blijkt dat er zeker behoefte is aan hulp. Veel mensen zijn druk en komen gewoon niet toe aan schoonmaken, wieden en wat al niet meer. De klanten die ik heb gehad, waren er zeer tevreden over en hebben direct weer een afspraak gemaakt.”

De klusjesman somt op waarvoor men de Handige Harry’s kan bellen. Wie geen tijd heeft om de hond uit te laten, kan dit laten doen. Maar ook voor onkruid wieden, grasmaaien, terras schoonspuiten, dakgoot schoonmaken of puin opruimen, kunnen mensen Willem bellen. Het blijkt dat het uitmesten van de stal of de poep uit het weiland halen vaak voor menigeen een probleem is. Willem heeft tien jaar gewoond en gewerkt op een boerderij dus kent al dit buitenwerk wel. Hij zegt: “Mijn handen staan nergens verkeerd voor. Ik kan schoonmaken in huis, op kinderen of dieren passen, maar ook helpen met verhuizen. Gewoon allemaal aanpakken.”

Lana Zwierlink, die Willem helpt, geeft bijles in Nederlands, rekenen, scheikunde, biologie, natuurkunde en geschiedenis.

Hoe lang Willem met de klusjeshulp door wil gaan, weet hij nog niet. Hij heeft goede hoop dat het flink druk gaat worden. Hij denkt er nog wel over om in het leger te gaan, maar of dit lukt hangt af van vele factoren. “Eerst maar zien dat we de Handige Harry’s’ op de rails krijgen en dan zien we wel verder”, aldus een enthousiaste beginnende klusjesman die er veel zin in heeft om flink aan de slag te gaan. Willem denkt er al over om wat jongens van 17, 18 jaar er bij te vragen om alle klussen te kunnen klaren.

Wie graag een klusje gedaan wil hebben kan bellen met Willem, 06- 19572795. Hij probeert dan zelf of zijn hulpjes zo snel mogelijk te komen om bijvoorbeeld het vele blad op te ruimen of ander klusje.

Willem Lubbelinkhof (links) staat klaar met Lana Zwierlink om aan een tuinklus te beginnen