De Brink toont voor één dag bonte vogelpracht

LOENEN – De vogelverenigingen Vogelvreugd uit Loenen en Tot Ons Genoegen uit Eerbeek hebben de handen ineen geslagen om gezamenlijk voor de eerste keer een tentoonstelling te houden. Zaterdag 4 november kon het publiek in De Brink in Loenen genieten van de mooiste vogels.

De opzet van deze nieuwe vogeltentoonstelling is volledig geslaagd. De deelname van beide verenigingen was groot en ook het publiek kwam zaterdag graag even kijken naar de bonte vogelpracht van kanaries, parkieten en tropische vogels. Beide verenigingen kijken met voldoening terug naar dit evenement dat zeker in de toekomst wordt herhaald.

Vrijdagmorgen 3 november werden de vogels uit Eerbeek, Loenen en omliggende dorpen naar De Brink gebracht om door de keurmeesters te worden beoordeeld. Deze deskundigen lieten weten onder de indruk te zijn van de hoge kwaliteit van de ingezonden vogels.

De show werd vrijdagavond geopend door Adrie Groen, voorzitter van Vogelvreugd, en Wim Alberts, voorzitter van TOG. Zij vertelden dat deze dag een mijlpaal was te vieren. De verenigingen zijn niet langer concurrenten van elkaar, maar hebben samen een show opgezet. TOG had de pech dat al hun tentoonstellingsmateriaal, zoals kooien en stellingen, verloren was gegaan. Toch kon dit gemis goed worden opgelost.

Voor Vogelvreugd was dit een jubileumshow, omdat de club 70 jaar bestaat. Bijna alle jaren werd er een tentoonstelling gehouden. De kwaliteit van de vogels ging in die tijd enorm omhoog. Vooral de kanaries waren er in vele kleurslagen van het bekende geel, wit en rood naar bijna zwart. Van de ‘gewone’ wildkleur kwamen door knappe kwekers nieuwe kleuren, die men niet voor mogelijk had gehouden.

Een belangrijk onderdeel van de openingsavond is altijd de bekendmaking van de prijswinnaars. Er waren ruim 250 vogels, ingezonden door tien kwekers van Vogelvreugd en zes kwekers van TOG. Van de Loenense kwekers had Adrie Groen de mooiste vogel. Bij de Eerbeekse leden was dit Wim Alberts. Verder was er nog goud voor G. Sangers. W. Schoonhoven en A.J. Vredenberg en zilver voor G. Sanders, A.J. Vredenberg. B. Gertsen, B. Barink, A. Groen en P. Berends. Brons ging naar A.J. Vredenberg, B. Barink en A. Groen. De winnaars waren bijzonder verguld met de waardering van de keurmeesters voor hun zelf gekweekte vogels.

Het publiek, dat veel aandacht had voor de prachtige vogels, kon ook een kijkje nemen op het podium in De Brink, dat bij deze gelegenheid was ingericht door een drietal schilderessen. Mieke Diekmann van galerie ‘t Arthuus selecteerde prachtige werkstukken van dieren en natuur.

Foto: Gerrit van de Pol

Adrie Groen(links) en Wim Alberts bij de mooiste vogels