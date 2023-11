DOESBURG – Op zondag 3 december is het tussen 12.00 uur en 17.00 uur weer Culturele Zondag in Doesburg. De historische binnenstad is dan het sfeervolle decor van een route langs podia, musea, galerieën en andere kunstgerelateerde bestemmingen.

Aan de rand van het oude centrum bevindt zich de Historisch Boekdrukkerij De Arend. Hier zijn bijzondere nieuwjaarskaarten verkrijgbaar. Arie Niks heeft de hand weten te leggen op twee zeer oude illustraties/clichés en daar gaat hij op zijn persen mee aan de slag. Het ene cliché toont beren, die aan het sneeuwballen gooien zijn. Het ander illustreert het schoonrijden op de schaats. Een van die kaarten is ook geschikt om zelf met kinderen verder in te kleuren. Er wordt gedrukt op milieuvriendelijk papier, namelijk Biotop. Aanstaande zondag laat Arie Niks ook zien hoe er vroeger in een drukkerij werd gewerkt met een kleine degelpers en loden letters.

Papiermakerij Doesburg staat in het teken van het naderende kerstfeest. Er worden handgeschepte kerstkaarten gemaakt. Uit afgedankte lompen ontstaat groen en rood papier, of ronde vormen en figuren die als basis kunnen dienen voor het vervaardigen van kerstballen. De bezoekers mogen ook zelf een gratis een velletje papier komen scheppen en er is handgeschept papier te koop.

In Het Bovenhuys exposeert Yvon van Wordragen haar bronzen beelden en schilderijen met als thema ‘de vrouw in een abstracte omgeving’. Daarnaast zijn er wisselende exposities van andere kunstenaars. De kunstwerken komen goed tot hun recht in de huiselijke sfeer van Het Bovenhuys met ambachtelijk vervaardigde meubels en exclusieve verlichting.

De toepassing van verschillende glastechnieken is de specialiteit van Glasatelier Jevaba. Daarnaast presenteert men glaskunst van kunstenaars uit de hele wereld. Ook is er gereedschap en glas te vinden voor hobbyisten en kunstenaars.

De imposante Martinikerk is geopend van 14.00 uur tot 17.00 uur. Er zijn dan doorlopend rondleidingen. Tussen 14.00 uur en 15.00 uur bespeelt stadsbeiaardier Frans Haagen live het carillon.

Op de begane grond van het prachtig gerestaureerde riddergebouw De Commanderij uit 1286 toont het Lalique Museum de expositie ‘Koninkrijk van Kleuren’. De andere tentoonstelling ´Mucha en tijdgenoten`is te zien in de twee andere monumentale panden aan de Gasthuisstraat.

In Streekmuseum De Roode Tooren kan men zich verdiepen in de geschiedenis van het Richterambt Doesborgh. Daarnaast is er in de Theo Colenbrander Salon een permanente expositie van keramiek en wandtapijten, gemaakte door de kunstenaar die in 1841 in Doesburg werd geboren. Sinds kort is er ook een tentoonstelling waarin het werk van rasechte Doesburger Mart Banda centraal staat. Het zijn persoonlijke en verfijnde pentekeningen, waarvan een deel te koop is.

Verrassende beeldende kunst is ook te ontdekken in diverse ateliers en galerieën die al jarenlang deel uitmaken van de culturele route.

Alle adressen zijn te vinden in de folder met plattegrond van de Culturele Zondag Doesburg die gratis te verkrijgen is bij de VVV. Daar is ook bekend welke deelnemers op 3 december gesloten zijn.

culturelezondagdoesburg.nl