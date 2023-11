Business & Shopping Gelderlanders minst spraakzaam over afscheidswensen

REGIO – Ruim 80 procent van de inwoners van Gelderland geeft aan zelden of nooit over hun wensen rondom hun eigen afscheid te praten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van uitvaartonderneming Monuta.

Openheid over afscheidsthema’s is nog steeds een gevoelig punt onder alle Nederlanders, maar in het bijzonder onder Gelderlanders. Samen met Zuid-Holland is Gelderland de provincie waar het minst over de uitvaart gesproken wordt. Ook de voorkeuren van dierbaren zijn amper onderwerp van gesprek, geeft 84 procent van de Gelderlanders aan. Om die reden presenteert Monuta – die honderd jaar bestaat – de uitvaartcake. Met de naam Plakje Troost nodigt Monuta iedereen uit om het gesprek over afscheid aan te gaan.

Hoewel er in de afgelopen eeuw veel veranderd is op afscheidsgebied, lijkt openheid over afscheid nog niet vanzelfsprekend. Ter gelegenheid van haar 100e verjaardag heeft Monuta daarom de klassieke plak cake nieuw leven ingeblazen. Eten is een van de meest laagdrempelige thema’s rondom het afscheid. Het onderzoek toont aan dat de welbekende cake nog steeds in de Nederlandse top 3 staat. Gelderlanders serveren het liefst bittergarnituur, gevolgd door belegde broodjes, tapas of een buffet, zoete lekkernijen en cake.

De mogelijkheden voor de catering zijn tegenwoordig talrijk, toch associëren Nederlanders een uitvaart vaak met koffie en cake. “Cake is van oudsher een prachtig symbool bij het afscheid. Het is vertrouwd en dat is fijn om je aan vast te kunnen houden in een emotionele tijd”, vertelt Corné Mulders, directeur Uitvaartzorg bij Monuta. Het onderzoek laat zien dat één op de twee Gelderlanders cake passend vindt bij het afscheid. Vooral omdat het een mooie traditie is, zegt 47 procent van de ondervraagden.

De cake van Monuta wordt gebakken door gespecialiseerde cakebakkers van een familiebedrijf. “Als je bij Monuta kiest voor een plakje cake, krijg je vanaf nu altijd deze cake met de naam Plakje Troost. Met een bijzonder ingrediënt: citroenmelisse. Een oud kruid dat rust geeft in emotionele situaties.”

Alles over de cake en de rol van cake bij afscheid is te lezen op monuta.nl/plakjetroost.