Business & Shopping: Bijeenkomst over troost

DIEREN – Iedereen heeft wel eens troost nodig. Een warme deken, een arm om je heen, een lief kaartje of belletje. Wat aandacht en wat erkenning. Of het nou is omdat je rouwt na een overlijden van een geliefde of huisdier, of je ruzie hebt met je beste vriend, in scheiding ligt of je familie zelden ziet, als je je baan verliest, wanneer je gezondheid onzeker is of welke moeilijke tijd je ook doormaakt. Er zijn zoveel momenten waarop je troost nodig kunt hebben. Maar wat geeft je troost en hoe kun je iemand troosten?

Hella van der Wijst, bekend van onder andere televisieprogramma‚Äôs ‘De Wandeling’ en ‘Ik mis je’, geeft daar een mooie lezing over, afgewisseld met passende muziek door pianist Jaap Schoenmakers.

Yvonne van Leeuwen en Birgit Boer, beiden werkzaam in de uitvaartbranche, hebben de wens om naast hun professionele werk verbinding te kunnen leggen en troost te bieden aan nabestaanden en iedereen die op dit moment om welke reden dan ook troost nodig heeft. Voor de allereerste keer in Dieren organiseren zij daarom deze Troostavond en nodigen iedereen van harte uit. Aanmelden voor deze avond is gewenst en de toegang is gratis. De bijeenkomst is vrij van godsdienst en overtuiging.

Wanneer: Woensdag 22 november 2023, aanvang 19.30 uur in de Ontmoetingskerk in Dieren, inloop vanaf 19.00 uur.

Informatie opzoeken en aanmelden kan via afscheid-enmeer.nl. Diegenen die graag op afstand deze avond willen bijwonen, kunnen contact opnemen om de livestreamcode aan te vragen.