Business & Shopping: Afslanken was nog nooit zo easy en leuk

DIEREN – Ben je het zat om met extra kilo’s rond te lopen? Koop jij kleding puur omdat het camoufleert? Voel jij je niet meer goed bij je gewicht? Wil je wel afvallen, maar weet je niet hoe? Of heb jij een andere reden om af te vallen? Neem dan snel contact op met Easyslim.nu.

Easyslim.nu werkt met een geavanceerd apparaat met pads die op je lichaam worden geplaatst. De pads halen door middel van ultrasound (dat zijn hoge geluidsgolven die je niet voelt of hoort) vet uit de vetcel. Tegelijkertijd worden middels elektrostimulatie de spieren opgebouwd. Hierdoor wordt ook cellulite minder én wordt een slap geworden huid strakker. Het voordeel van goed getrainde spieren is dat je er anders uit gaat zien en ook afslankt: een spier die goed getraind is, heeft immers meer energie (voeding) nodig die deze uit je eigen opgeslagen vetten haalt.

Easyslim.nu is een landelijke franchiseorganisatie en bestaat sinds 2015. In onze studio’s hangt een gezellige, ongedwongen, zelfs bijna huiselijke sfeer. Het is er druk en de sfeer is laagdrempelig. De leeftijden van de klanten variëren van 18 tot 90 jaar. Wat Easyslim.nu bijzonder maakt, is ook de diversiteit aan afslankdoelen, variërend van 3 tot soms wel 40 kilo én dat er ook veel mannelijke klanten zijn!

Nieuwsgierig geworden en weten wat wij voor jou kunnen doen? Kom 10 november naar onze open dag. Hier kun je ongedwongen kijken of Easyslim.nu bij jou past. Ook ontvang je bij komst een leuke goodiebag, met daarin onder andere een kortingsbon en meer. Een eerste stap richting een slanker lichaam!

De studio in Dieren ligt aan de Julius Röntgenlaan 16, is goed bereikbaar en heeft voldoende (gratis) parkeergelegenheid voor de deur. Kom 10 november een kijkje nemen in onze studio of boek nu alvast een intake en proefbehandeling in voor de prijs van 49 in plaats van 89 euro.

Een afspraak maken kan via 06-83568840 of dieren@easyslim.nu. Ook kan je via easyslim.nu online een afspraak maken voor een intake en proefbehandeling.

Graag verwelkomen wij je in onze studio!