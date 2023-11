Breng het nieuws uit de regio bij de lezer

REGIO – Regiobode brengt al meer dan 26 jaar het regionale nieuws huis-aan-huis bij de lezer. Het laatste jaar wordt het echter steeds lastiger om de bezorging rond te krijgen. Om Verspreidbureau All-Inn te helpen doet Regiobode daarom deze oproep: breng ons nieuws bij de lezer.

Het team van Regiobode werkt elke week hard om een mooie krant te maken. Journalisten en redacteuren schrijven de artikelen, fotografen gaan op pad voor het beeldmateriaal en dtp’ers zorgen ervoor dat de boodschappen van onze adverteerders zo goed mogelijk uit de verf komen. Op maandagmorgen wordt alles samengevoegd en gaan onze pagina’s naar de drukker. Die levert op zijn beurt stapels met Regiobodes af bij All-Inn Verspreidingen in Twello, die ze vervolgens in stapeltjes naar onze bezorgers in de dorpen brengt. Dinsdagavond, uiterlijk woensdag, ligt de nieuwe krant dan bij onze lezers op de mat.

Helaas wordt het voor All In steeds lastiger om bezorgers te vinden die op dinsdag of woensdag op pad willen om de krant rond te brengen. Er zijn, tot grote frustratie van de makers van Regiobode, met enige regelmaat wijken waar de krant niet of niet goed wordt bezorgd. En dat terwijl wij niets liever willen dan dat ons product, waar we zoveel uren werk aan besteden, ook daadwerkelijk wordt gelezen. Gelukkig zijn veel trouwe lezers bereid de krant op te halen op de afhaalpunten bij bibliotheken, supermarkten of dorpshuizen, maar het is natuurlijk de bedoeling dat hij elke week gewoon op de mat ploft.

Daarom deze oproep: wie helpt ons Regiobode verspreiden zodat iedereen die dat wil onze krant kan lezen? Scholieren die iets willen bijverdienen, gepensioneerden die het leuk vinden een rondje door de wijk te lopen en alles en iedereen daar tussenin is welkom. Zo zijn er bezorgers nodig voor Dieren-West en Velp-West en vanaf het nieuwe jaar voor het centrum van Rheden. Maar ook mensen die in andere wijken en dorpen in ons verspreidingsgebied een handje willen toesteken, worden uitgenodigd zich te melden bij All-Inn, 0571-274137 of verspreidingen.nl. Wij en onze trouwe lezers zijn u dankbaar!

Medewerkers van Regiobode