Boswachters vragen hulp om boodschap aan politiek over te brengen

RHEDEN/LOENEN – Boswachters van Natuurmonumenten luiden de noodklok over de staat van de natuur in Nederland. Ze vragen de politiek om een betere bescherming van de natuur. Boswachter Ruben Vermeer vraagt in het bijzonder aandacht voor Nationaal Park Veluwezoom en boswachter Martijn Kassnberg bekommert zich om natuurgebieden Reeënberg, Hoeve Delle en Ramenberg bij Loenen. Ze vragen omwonenden in actie te komen.

Uit onderzoek blijkt dat 86 procent van de Nederlanders vindt dat de overheid de natuur beter moet beschermen. De boswachters van Natuurmonumenten vragen in aanloop naar de verkiezingen deze mensen hun zorgen aan de politiek over te brengen. Boswachter Ruben Vermeer is bezorgd over de Veluwezoom. “Door extreme droogte dreigt de heide af te sterven en door de overmaat aan stikstof worden grassen verdrongen en krijgen bloeiende planten steeds minder ruimte. Ik roep het nieuwe kabinet daarom op de natuur in Nederland, en dus ook de Veluwezoom, beter te beschermen voordat het écht te laat is.” Boswachter Martijn Kassenberg voegt toe: “Ik zie het bijvoorbeeld in de natuurgebieden rondom Loenen. De natuur verdroogt, verarmt en verdwijnt in hoog tempo. Veel planten en dieren zijn al verdwenen. Maar we kunnen het tij nog keren. Als we nu maatregelen nemen om de natuur te beschermen, zorgen we dat we niet nog meer planten en dieren verliezen.”

In een gezamenlijke video vragen boswachters en natuurliefhebbers aan alle Nederlanders om hun stem te laten horen, de natuur beterschap te wensen en de politiek op te roepen de natuur beter te beschermen. Boswachter Ruben Vermeer heeft daarbij nog een speciale video-oproep voor Nationaal Park Veluwezoom opgenomen, die te bekijken is op YouTube (zoek op Oproep van boswachter Ruben – Veluwezoom). Daarnaast kan iedereen steun betuigen op social media met #beterschapnatuur of een beterschapskaart voor de natuur te sturen via natuurmonumenten.nl/beterschap. De kaarten zijn ook beschikbaar in het bezoekerscentrum Veluwezoom in Rheden en andere bezoekerscentra en natuurgebieden van Natuurmonumenten. Ook kunnen de kaarten zondag 19 december tussen 11.00 en 15.00 uur vanaf de Groote Modderkolk worden verstuurd.

“De beterschapswensen worden verzameld en tijdens de coalitievorming aan onze nieuwe politieke leiders aangeboden, om duidelijk te maken dat de natuur behoefte heeft aan actie”, besluit boswachter Martijn Kassenberg.

natuurmonumenten.nl/beterschap