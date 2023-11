Bibliotheek en RIQQ willen meer geld van gemeente Rheden

GEM.RHEDEN – De Bibliotheek Veluwezoom en Cultuurbedrijf RIQQ trekken aan de bel bij de gemeente Rheden. Het Rijk heeft extra geld beschikbaar gesteld voor maatschappelijke organisaties, maar dat heeft hen nog niet bereikt. Ze dreigen met ‘maatregelen’ als de gemeente niet met geld over de brug komt.

De Bibliotheek Veluwezoom en Cultuurbedrijf RIQQ hebben sinds 2022 de kosten extreem zien stijgen, melden ze. Vanwege de uitzonderlijke inflatie hebben gemeenten structurele middelen van het Rijk ontvangen om maatschappelijke organisaties, zoals de bibliotheek en culturele instellingen, te compenseren. Gemeenten kunnen met deze extra middelen zorgen voor maatwerk, om te voorkomen dat instellingen in de problemen komen door de hogere kosten. “Die extra middelen hebben de Bibliotheek Veluwezoom en Cultuurbedrijf RIQQ (nog) niet bereikt. Als er geen com¬≠pensatie komt, zijn we daardoor genoodzaakt om de dienstverlening in de gemeente Rheden vanaf 2024 aan te passen”, melden de organisaties.

Cultuuraanbod

In het coalitieakkoord van de gemeente Rheden staat dat de bibliotheekvoorzieningen en maatschappelijke voorzieningen in stand gehouden worden en dat de coalitie het cultuuraanbod in Rheden wil vergroten. Daar is een belangrijke rol weggelegd voor de bibliotheek en Cultuurbedrijf RIQQ. Ongeveer 25 procent van de inwoners van de gemeente Rheden is lid van de bibliotheek. Daarnaast bereiken beide organisaties gezamenlijk ongeveer 25.000 bezoekers per maand, zeggen ze. Ook de koning benadrukte in zijn troonrede op Prinsjesdag dit jaar het belang van cultuur en de bibliotheek.

Minder koopkracht

Vanaf 2025 stelt het Rijk structureel meer geld beschikbaar aan gemeenten om bibliotheken te versterken. Veel bibliotheken hebben de afgelopen tien jaar zware bezuinigingen gehad. In Rheden is de bibliotheek er in tien jaar tijd ongeveer 30 procent in koopkracht op achteruit gegaan. “Dat komt met name omdat de jaarlijkse subsidie van de gemeente niet tot nauwelijks geïndexeerd wordt, terwijl alle kosten wel stijgen. Wekelijks kun je in de krant lezen over het belang van bibliotheken en dat er na tien jaar van bezuinigingen weer in geïnvesteerd wordt. Het voelt dan extreem tegenstrijdig, om het nu te hebben over het beperken van onze dienstverlening in de gemeente Rheden, terwijl er vanaf 2025 juist geïnvesteerd gaat worden in bibliotheken”, aldus Doeko Pinxt, directeur van de Bibliotheek Veluwezoom en Cultuurbedrijf RIQQ.

Maatregelen

Bibliotheek Veluwezoom en Cultuurbedrijf RIQQ gaan per 1 januari verder als één organisatie. Ze melden dat er maatregelen genomen moeten worden als er niet meer financiële middelen komen. Wat voor maatregelen dat dan worden, daar laten ze zich nog niet over uit. Vooralsnog gaan zij ervan uit dat er, ook gelet op het coalitieakkoord van Rheden,een oplossing komt ‘die recht doet aan de belangrijke maatschappelijke functie die zij vervullen’.

Op dinsdag 7 november bespreekt de gemeenteraad van Rheden de gemeentebegroting van 2024. Daarna kunnen de Bibliotheek Veluwezoom en Cultuurbedrijf RIQQ meer duidelijkheid geven of de dienstverlening en activiteiten van de bibliotheek en Cultuurbedrijf RIQQ volledig in stand gehouden kunnen worden.