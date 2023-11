Bericht verwenmiddag mantelzorgers

RHEDEN – Per abuis is in de krant van 8 november een verkeerd bericht over de verwenmiddag voor mantelzorgers geplaatst. In het bericht staat dat de verwenmiddag op zaterdag 12 november wordt gehouden, maar dit moet natuurlijk zaterdag 11 november zijn. Op deze datum worden mantelzorgers in de gemeente Rheden en Rozendaal in het zonnetje gezet.

“Bent u een van de mensen die zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend, kennis of buur? En woont u in de gemeente Rheden of Rozendaal?

Dan bent u, mantelzorger, van harte uitgenodigd voor een ontspannende middag op de Dag van de Mantelzorg”, aldus het MVT Rheden.

De Dag van de Mantelzorg is voor de gemeenten Rheden en Rozendaal een reden om hen in het zonnetje te zetten en te verwennen door een middag van ontspanning te bieden. MVT (organisatie voor mantelzorg en vrijwillige thuishulp) organiseert deze dag. De bijeenkomst vindt plaats in Boerderij de Deel, Heuvenseweg 6 te Rheden.

Deze middag kunnen mantelzorgers genieten van gezelligheid en muziek. Er is heerlijke muziek door een trio met zang, gitaar, accordeon en contrabas. Een dolkomisch duo treedt op en natuurlijk wordt iedereen deze middag nog uitgedaagd met “hersenkrakers” .

Intussen worden de aanwezigen verwend met heerlijke drankjes en hapjes.

Mantelzorgers zijn welkom om 13.30 uur en om 16.30 uur eindigt het programma. Deelname is gratis.Aanmelden kan tot uiterlijk 9 november bij MVT Rheden en Rozendaal.

Telefonisch: 026 – 370 70 70 (op werkdagen tussen 9.30 – 11.30 uur, (andere tijden antwoordapparaat) of per e-mail: mantelzorg@mvtrheden.nl. Mantelzorgers die vervoer nodig hebben om op de verwenmiddag te komen, kunnen dit bij aanmelding aangeven.